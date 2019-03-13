Порядка 1,5 тыс. волонтеров помогут жителям Мордовии перейти на цифровое ТВ

САРАНСК, 13 марта. /ТАСС/. Власти Мордовии задействуют порядка 1,5 тыс. волонтеров для помощи жителям региона в подключении оборудования для приема цифрового ТВ-сигнала. Об этом в среду сообщил ТАСС министр информатизации и связи Республики Мордовия Игорь Вольфсон.

Отключение аналогового телевизионного вещания в России будет проходить в три этапа и завершится 3 июня 2019 года. Республика Мордовия перейдет на цифровое телевещание 15 апреля. Пользователям телевизоров, которые были приобретены до 2012 года, необходимо купить и настроить приставки DVB T2, а также проверить телеприемники более позднего года выпуска на предмет поддержки данного стандарта.

"В прошлом году мы начали работать по подготовке волонтерского движения. Больше тысячи человек будет задействовано в районах республики, также подготовлено порядка 200 человек в Саранске, и еще будет дополнительно подготовлено 200 человек, то есть всего порядка 1,5 тыс. волонтеров", - сказал Вольфсон.

Министр пояснил, что координация работы всех добровольцев ведется из волонтерского центра, кроме того, их работу контролируют районные администрации. "Заказы мы принимаем по единому номеру телефона через республиканский колл-центр, который связан с федеральным номером 8-800-220-20-02. Несколько десятков обращений к волонтерам уже поступило", - отметил Вольфсон. Он уточнил, что все волонтеры обеспечены документами, а их визит планируется совместно с представителем администрации района или с представителем ТСЖ.

По словам министра, добровольцами в Мордовии в основном будут студенты, "серебряные волонтеры" и сотрудники министерства соцзащиты. Они смогут ответить на возникающие у граждан вопросы, подскажут, какое оборудование нужно для приема цифрового эфирного телевизионного вещания, где его приобрести и как настроить. "Мы также договорились с региональным отделением "Почты России", что они будут привлекать в качестве волонтеров своих сотрудников, которые, в том числе, смогут осуществить поставку и продажу оборудования на месте, потому что маломобильные граждане иногда не могут доехать до магазина", - уточнил Вольфсон.

С запуском сети цифрового вещания граждане России бесплатно получат набор из 20 телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагался только в платных пакетах.