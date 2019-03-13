Глава комитета СФ надеется на скорое начало согласительных процедур по закону о хостелах

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Профильный комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера надеется на то, что в ближайшее время депутаты Госдумы начнут согласительные процедуры в рамках доработки закона о запрете размещения хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов, который в среду отклонила верхняя палата парламента. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Олег Мельниченко.

что изменится после запрета на гостиницы в жилых домах

Без хостелов в квартирах: что изменится после запрета на гостиницы в жилых домах

Закон был принят Госдумой при поддержке всех фракций. Ряд комитетов СФ, в частности по социальной политике, а также по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал палате отклонить закон с созданием согласительной комиссии для доработки. Закон должен был вступить в силу спустя 10 дней после официального опубликования, сенаторы предлагали перенести этот срок на начало 2020 года. По словам главы профильного комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галины Хованской, нижняя палата рассматривает как основной вариант возможность преодоления вето СФ.

"Мы должны обеспечить переходный период, чтобы владельцы хостелов имели возможность выстроить стратегию дальнейшего поведения, например, перевести помещения из жилых в нежилые, на что потребуется не меньше нескольких месяцев, или выйти из этого бизнеса. В этом логика голосования Совета Федерации, соответственно, ради этого начинаются согласительные процедуры", - пояснил Мельниченко.

"Мы надеемся, что со стороны Думы в ближайшее время последуют шаги по вхождению в эти согласительные процедуры", - добавил он.

Как заявила на заседании в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, верхняя палата парламента в целом поддерживает концепцию закона, но просит перенести срок его вступления в силу на 1 января 2020 года.