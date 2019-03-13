Эдита Пьеха выразила соболезнования в связи со смертью Юрия Капетанаки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Уход Юрия Капетанаки - огромная потеря, это был человек и музыкант с большой буквы. Об этом заявила ТАСС Народная артистка СССР Эдита Пьеха.

"Он был интеллигентнейший человек, талантливый музыкант, воспитанный до мозга костей <…> Самый преданный. Он со мной работал много лет. Это огромная потеря - и человека, и музыканта", - сказала она.

О смерти заслуженного артиста Российской Федерации Юрия Капетанаки сообщил в среду на своем официальном сайте российский певец Александр Розенбаум, в коллективе которого музыкант играл с 2002 года.

Пьеха рассказала, что Капетанаки с юных лет работал в ансамбле "Дружба" под руководством Александра Броневицкого. "Он пришел в коллектив, когда ему было 16 лет, молодой - и не растерялся, не стал зазнавшимся <…> Это был музыкант и человек с большой буквы", - отметила она.

"Это немыслимо, это несовместимо с ним. Человек, который все время улыбался … Столько эпитетов можно о нем сказать. Невозможно, не верю. Я его любила не только как коллегу, но, можно сказать, как родного человека, мы столько лет были вместе на сцене", - подчеркнула Пьеха. В ее коллективе он играл с 1981 по 1992 год, на протяжении последующих лет работал с Розенбаумом.

В апреле 2018 года за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность указом президента России Юрию Капетанаки было присвоено почетное звание Заслуженного артиста РФ.