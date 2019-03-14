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Метро Каракаса заработает с 14 марта после восстановления энергоснабжения

Вечером 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без света, в настоящее время электричество в основном вернулось в столицу

КАРАКАС, 14 марта. /ТАСС/. Метрополитен Каракаса вернется к нормальной работе после блэкаута с четверга, 14 марта, после недельного перерыва. Об этом заявил в среду председатель Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо в эфире своей телепередачи "Удар дубиной".

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"Завтра вновь заработает метро Каракаса", - сказал он.

Заявление Кабельо во время трансляции программы перед президентским дворцом Мирафлорес в Каракасе зрители встретили аплодисментами.

Вечером 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без света. Тогда же прекратил работу столичный метрополитен. Согласно данным властей, причиной стала атака извне с использованием кибернетических средств на крупнейшую в стране ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар.

Энергоснабжение стало постепенно восстанавливаться только в понедельник, в среду электричество в основном вернулось в Каракас.

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