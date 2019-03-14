Политик из Франции первым получил медаль в честь юбилея Крымской весны

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Президент ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани, который в среду приехал в Крым во главе французской делегации, первым из политиков получил юбилейную медаль, посвященную пятилетию воссоединения полуострова с Россией. Награду в четверг вручил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов, передает корреспондент ТАСС.

Ранее сообщалось, что делегация из Франции в составе 11 человек прибыла в среду вечером в Крым для участия в празднованиях по случаю пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией. Визит продлится до 16 марта. В состав делегации входят почетные члены парламента Франции, бывшие и действующие депутаты Национального собрания, представители муниципальных властей, в том числе мэры городов Бриен-ле-Шато и Бигуглиа.

"Господин Мариани, в знак вашего вклада в развитие крымско-французских отношений и вашу позицию по признанию Крыма частью Российской Федерации разрешите Вам вручить заслуженную награду и поблагодарить за формирование положительного имиджа Республики Крым за рубежом и развитие международных связей. Эта награда - юбилейная медаль Республики Крым в ознаменование пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией", - сказал Константинов.

Как сообщил журналистам председатель комитета Госсовета республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк, Мариани стал первым политиком, который получил такую юбилейную медаль.

Мариани сообщил журналистам, что с волнением воспринял вручение награды. "Я воспринимаю эту награду как награду всем тем 23 политикам из Франции, которые приезжали в Крым в 2015-2016 годах. Не стану скрывать, что на родине у нас в связи с этим были проблемы. Не буду скрывать, что я принял эту награду... и как поощрение продолжать деятельность и усилия, она станет поводом, чтобы, когда мы вернемся во Францию, призвать ваших коллег-журналистов тоже попробовать приехать в Крым. Мы можем совершенно точно сказать, что... их удивит то, что они увидят здесь", - сказал он.

Государственный совет Крыма учредил юбилейную медаль в честь пятой годовщины воссоединения полуострова с Россией в декабре прошлого года. Сообщалось, что медаль будет вручаться как гражданам Российской Федерации, так и иностранцам в 2019 и 2020 годах.

О воссоединении Крыма с Россией

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.