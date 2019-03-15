Медведев выразил соболезнования в связи с терактом в Новой Зеландии

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в послании премьер-министру Новой Зеландии Джасинде Ардерн выразил соболезнования в связи с терактом в городе Крайстчерч, назвав его чудовищным преступлением. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"От имени правительства Российской Федерации и от себя лично выражаю искренние соболезнования в связи с многочисленными жертвами террористической атаки в г. Крайстчерч. Этому чудовищному преступлению не может быть оправдания. Прошу передать слова сочувствия и поддержки близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления - всем раненым и пострадавшим", - говорится в тексте послания.

В пятницу вооруженные люди ворвались в мечети Аль-Нур и Линвуд в новозеландском Крайстчерче (административный центр региона Кентербери), где на тот момент находились сотни людей, и устроили стрельбу. В результате теракта погибли, по последним данным, 49 человек, десятки раненых доставлены в больницы. По обвинению в атаке арестованы три человека.