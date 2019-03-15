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Стрельба в мечетях в Новой Зеландии

Генсек ООН выразил соболезнования в связи с терактом в Новой Зеландии

В результате теракта погибли 49 человек

ТАСС, 15 марта. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в пятницу выразил соболезнования в связи с терактом в Новой Зеландии, в результате которого погибли 49 человек.

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"Я опечален и решительно осуждаю расстрел невинных людей во время мирной молитвы в мечетях в Новой Зеландии. Я выражаю глубокие соболезнования семьям жертв. Сегодня и каждый день мы должны выступать единым фронтом против ненависти в отношении мусульман и против всех форм нетерпимости и террора", - написал Гутерриш на своей странице в Twitter.

В пятницу вооруженные люди ворвались в мечети Аль-Нур и Линвуд в новозеландском Крайстчерче, где на тот момент находились сотни людей, и устроили стрельбу. В результате теракта погибли, по последним данным, 49 человек, десятки раненых доставлены в больницы. По обвинению в атаке арестованы три человека.

 

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Новая ЗеландияГутерриш, АнтониуСтрельба в мечетях в Новой Зеландии
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