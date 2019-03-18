Пенсия в наследство. Как и кому ее можно оставить

Недавно депутаты от "Справедливой России" предлагали разрешить россиянам получать страховую пенсию своего умершего родственника. По мнению авторов проекта, "государство получает необоснованную выгоду в виде недополученных гражданами страховых пенсий в связи с наступлением смерти в раннем возрасте".

Но в итоге законопроект отклонили, сославшись на решение Конституционного суда о том, что право на пенсию "неразрывно связано с личностью конкретного гражданина", а значит, наследоваться не может.

Но немногие знают, что другую — накопительную — часть пенсии действительно можно получить в наследство или завещать по своему желанию. ТАСС объясняет, как это сделать.