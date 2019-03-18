Пенсия в наследство. Как и кому ее можно оставить

Недавно депутаты от "Справедливой России" предлагали разрешить россиянам получать страховую пенсию своего умершего родственника. По мнению авторов проекта, "государство получает необоснованную выгоду в виде недополученных гражданами страховых пенсий в связи с наступлением смерти в раннем возрасте".
Но в итоге законопроект отклонили, сославшись на решение Конституционного суда о том, что право на пенсию "неразрывно связано с личностью конкретного гражданина", а значит, наследоваться не может.
Но немногие знают, что другую — накопительную — часть пенсии действительно можно получить в наследство или завещать по своему желанию. ТАСС объясняет, как это сделать.
В чем разница между страховой и накопительной пенсией?
В России действует распределительно-накопительная пенсионная система. То есть формально пенсия граждан делится на страховую и накопительную части.
При этом страховая пенсия формируется в баллах — пенсионных коэффициентах, а реальные деньги идут на выплаты нынешним пенсионерам. Такую схему еще можно назвать системой солидарности поколений — предполагается, что в будущем ваша страховая пенсия будет выплачиваться из взносов поколения ваших детей и внуков.
Количество баллов зависит от уплаченных взносов и трудового стажа, объясняют в Пенсионном фонде РФ (ПФР). А рассчитать примерный размер страховой пенсии можно в официальном калькуляторе.
Накопительная часть — это рубли, которые копятся на специальном лицевом счете или на отдельном счете в негосударственном пенсионном фонде (НПФ).
Обе части пенсии формируются со страховых взносов от работодателя.
Но ведь накопительная пенсия заморожена?
Действительно, с 2014 года власти заморозили накопительную часть и теперь все отчисления идут на формирование страховой пенсии. Мораторий действует до 2021 года, и вряд ли стоит ожидать его отмены. Власти как раз разрабатывают концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которая в нынешнем виде предполагает, что взносы на накопительную пенсию вместо работодателя будет отчислять сам работник.
Тем не менее у граждан осталась та часть, которая успела накопиться до 2014 года. Сейчас формироваться она продолжает у тех, кто:
- до конца 2015 года вступил в программу государственного софинансирования;
Ее участники самостоятельно вносят деньги на накопительную пенсию, а государство эти взносы удваивает — но только в пределах от 2 тыс. до 12 тыс. в год.
- направляет материнский капитал на формирование накоплений;
В этом случае, кстати, женщины вправе в любой момент передумать и перенаправить эти средства на другие цели, предусмотренные законом.
- делает дополнительные взносы в накопительную часть.
А эти накопления как-то индексируются?
Индексируется только страховая пенсия, а накопительная — финансируется. То есть управляющая компания или пенсионный фонд, который вы выбрали, инвестирует накопления, а полученный инвестиционный доход добавляет к ним.
Если вы ничего не делали или сознательно выбрали ПФР, то вашими деньгами управляет Внешэкономбанк.
Его доходность от размещения пенсионных накоплений снизилась в 2018 году — с 8,59% в 2017-м до 6,07%. Хотя НПФ, по данным СМИ, в третьем квартале 2018 года заработали для будущих пенсионеров еще меньше — в среднем 5,42%. При этом инфляция по итогам минувшего года составила 4,3%.
И что происходит с этими накоплениями после смерти?
В течение полугода после смерти гражданина правопреемники могут претендовать на получение его накопительной пенсии. Но есть нюансы:
- если гражданин умер до назначения накопительной пенсии, то накопления выплачивают в полном объеме;
- если он скончался после назначения ему срочной пенсионной выплаты, то наследники могут претендовать на ее остаток;
- если он умер до того, как ему выплатили уже назначенную единовременную выплату. В этом случае получить ее могут члены семьи умершего, если они жили с ними вместе, а также нетрудоспособные иждивенцы в течение четырех месяцев со дня смерти. Если никого из этого списка не нашлось, то эти деньги наследуются на общих основаниях.
Граждане могут обратиться за назначением пенсии в любое время после возникновения права на нее, то есть когда они достигнут соответствующего возраста или стажа. После этого ПФР рассматривает заявление и принимает решение о начислении выплат.
Кто становится правопреемником?
Если вы сами заранее не определили, кому оставить накопления, то по закону правопреемниками считаются родственники:
- в первую очередь — дети (в том числе усыновленные), супруг и родители (усыновители);
- во вторую очередь — братья, сестры, дедушки и бабушки.
При этом вторая очередь имеет право на получение средств, только если нет никого из первой. А все деньги поровну делятся между родственниками одной очереди.
Ту часть накоплений, которая сформировалась за счет материнского капитала, наследуют супруг и дети.
По данным ПФР, в 2016 году накопления наследовали 135,4 тыс. раз, в 2017 году — 235,7 тыс. раз, в 2018 году — 218,2 тыс. раз.
А я могу решить сам, кому оставить накопления? Даже если это человек не из списка родственников?
Вы действительно можете заранее решить, кому достанутся ваши накопления и сколько именно.
Но стоит помнить, что накопительная пенсия не входит в состав наследства и вы не сможете указать ее в своем завещании, если решите такое составить, объяснила нотариус города Москвы Татьяна Ништ.
Для этого надо отдельно подать заявление либо в ПФР по месту регистрации или фактического проживания, либо в НПФ — в зависимости от того, кто распоряжается вашими накоплениями.
Что происходит с накоплениями, за которыми никто не обратился?
Их направляют в резерв по обязательному пенсионному страхованию, призванный гарантировать сохранность накоплений россиян. Из него также выплачиваются средства правопреемникам — "опоздунам".
Впрочем, правопреемники могут и спустя полгода через суд восстановить право на выплату и получить деньги. В абсолютном большинстве случаев так и происходит, отметили в ПФР.
Как узнать размер накопительной пенсии?
Чтобы узнать размер своей накопительной пенсии, закажите выписку из индивидуального лицевого счета:
- на "Госуслугах";
- на сайте, в отделении ПФР или по почте;
- через работодателя;
- в МФЦ;
- в банках, у которых есть договор с ПФР (Сбербанк, "Уралсиб", Газпромбанк, ВТБ 24);
- в своем НПФ.
Получить сведения о накоплениях умершего родственника можно в пенсионном фонде, в котором хранятся его деньги. Сделать это могут только правопреемники.
Арина Раксина