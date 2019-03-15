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Стрельба в мечетях в Новой Зеландии

Трамп выразил готовность помочь премьер-министру Новой Зеландии после теракта

Президент США выразил соболезнования в связи с терактом

ТАСС, 15 марта. Президент США Дональд Трамп поговорил в пятницу с премьер-министром Новой Зеландии Джасиндой Ардерн, выразив соболезнования в связи с терактом, унесшим жизни 49 человек. Он также заявил о готовности Соединенных Штатов оказать помощь стране.

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"Только что разговаривал с Джасиндой Ардерн, премьер-министром Новой Зеландии, касательно ужасных событий, произошедших в последние 24 часа. Я проинформировал премьер-министра, что мы выражаем солидарность с Новой Зеландией и что мы готовы оказать поддержку и предоставить любую помощь, которую США могут дать", - написал Трамп в пятницу в Twitter.

Вооруженные люди ворвались в пятницу в мечети Аль-Нур и Линвуд в новозеландском Крайстчерче (административный центр региона Кентербери), где на тот момент находились сотни людей, и устроили стрельбу. В результате теракта погибли, по последним данным, 49 человек, десятки раненых доставлены в больницы. По обвинению в атаке арестованы три человека.

Теги
СШАНовая ЗеландияСтрельба в мечетях в Новой Зеландии
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