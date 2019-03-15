Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с терактом в Новой Зеландии

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил генерал-губернатору Новой Зеландии Пэтси Редди соболезнования в связи с терактом в городе Крайстчерче, в результате которого погибли 49 человек. Об этом в пятницу сообщается на сайте Русской православной церкви.

Что известно о нападении на мечети в Новой Зеландии

"Со скорбью узнал о террористических актах в мечетях города Крайстчерч, жертвами которых стали десятки мирных граждан. Выражаю вам и всем жителям Новой Зеландии глубокие и искренние соболезнования в связи с произошедшей трагедией", - говорится в сообщении.

Как отметил патриарх, "какую бы риторику ни использовали террористы, их идеология является человеконенавистнической, а деяния - тяжким грехом, ибо никто не имеет права отнимать жизни у ни в чем не повинных людей".

В пятницу вооруженные люди ворвались в мечети Аль-Нур и Линвуд в новозеландском Крайстчерче (административный центр региона Кентербери), где на тот момент находились сотни людей, и устроили стрельбу. В результате теракта погибли, по последним данным, 49 человек, десятки раненых доставлены в больницы. По обвинению в атаке арестованы три человека.