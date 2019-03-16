Фонд помощи жертвам терактов в Новой Зеландии собрал около $2 млн

СИДНЕЙ, 16 марта. /ТАСС/. Добровольный фонд, созданный для сбора пожертвований на помощь пострадавшим во время террористических атак на мечети в Крайстчерче, собрал более 2,7 млн новозеландских долларов (1,84 млн долларов США). Об этом в субботу сообщает издание NZ Herald со ссылкой на организаторов фонда.

По данным издания, новозеландская группа поддержки жертв насилия создала странички на двух интерент-ресурсах для краудфаундинга незадолго до полуночи 15 марта и за неполные сутки на двух счетах фонда помощи жертвам терактов было собрано 1,6 и 1,1 млн новозеландских долларов. "Наш фонд дает людям возможность выразить солидарность с пострадавшими в терактах и их семьями. Все собранные средства будут распределены среди семей жертв нападения на мечети исламским информационным центром Новой Зеландии", - цитирует организаторов газета.

В пятницу, 15 марта вооруженные люди ворвались в мечети Ан-Нур и Линвуд в новозеландском Крайстчерче, где на тот момент находились сотни людей, и устроили стрельбу. В результате нападения погибли, по последним данным, 49 человек, десятки раненых доставлены в больницы.

По обвинению в атаке на выходе из мечети задержаны двое мужчин и одна женщина. Один из них, 28-летний австралиец, уже предстал перед судом и был заключен под стражу до 5 апреля. Двое других пока находятся в СИЗО, и, как отметили в полиции, их причастность к делу устанавливается.