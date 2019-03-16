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Аксенов посадил кедр у здания парламента в честь пятилетия Крымской весны

По словам главы Крыма, растущее под мирным небом древо Крымской весны будет напоминать о единстве, о подвиге, который позволил вернуться в родную гавань - Россию

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов посадил у здания республиканского парламента атласский кедр. Дерево будет напоминать о подвиге и единстве народа в период Крымской весны, написал Аксенов в субботу на своей странице в Facebook.

В Крыму и по всей России в субботу отмечают пятую годовщину общекрымского референдума. На полуострове в этот день в Международном детском центре "Артек" пройдет Детский референдум, где на голосование будет вынесен вопрос об объявлении 2020 года Годом детской дипломатии в России. Также в субботу из Симферополя на самую высокую точку Севастополя - гору Гасфорта - стартовал масштабный автопробег, который организовал мотоклуб "Ночные волки".

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"В честь пятилетия Крымской весны посадил атласский кедр у Государственного Совета Крыма, - написал Аксенов. - Почти четверть века мы были оторваны от своих исторических корней, своей большой семьи, но сумели сохранить родную веру, культуру и традиции. Растущее под мирным небом древо Крымской весны будет напоминать о нашем единстве, о подвиге, который позволил нам вернуться в родную гавань - Россию".

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.

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Аксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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