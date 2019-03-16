Аксенов посадил кедр у здания парламента в честь пятилетия Крымской весны

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов посадил у здания республиканского парламента атласский кедр. Дерево будет напоминать о подвиге и единстве народа в период Крымской весны, написал Аксенов в субботу на своей странице в Facebook.

В Крыму и по всей России в субботу отмечают пятую годовщину общекрымского референдума. На полуострове в этот день в Международном детском центре "Артек" пройдет Детский референдум, где на голосование будет вынесен вопрос об объявлении 2020 года Годом детской дипломатии в России. Также в субботу из Симферополя на самую высокую точку Севастополя - гору Гасфорта - стартовал масштабный автопробег, который организовал мотоклуб "Ночные волки".