СМИ: в Японии стали выдавать водительские права с датами по европейскому календарю

ТОКИО, 16 марта. /ТАСС/. Токийская полиция начала впервые в Японии выдавать водительские права, на которых срок истечения их действия указан не только по японскому стилю летоисчисления, но также и в европейском варианте. Об этом сообщает газета The Asahi Shimbun .

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На такой шаг решили пойти в связи с растущим числом иностранцев, получающих водительские удостоверения на территории Японии. Многие из них не привыкли к японскому календарю и из-за этого постоянно путаются и пропускают период, когда нужно обновлять лицензию.

Сейчас в Японии одновременно идут и 2019 год, и 31 год Хэйсэй, как называется эра правления нынешнего императора Акихито. Пока изменения касаются только Токио, однако в ближайшее время аналогичные реформы проведут и другие префектуры.

Сейчас в стране идет активная подготовка к изменению названия эры. 30 апреля монарх отречется от престола, а 1 мая на престол взойдет его старший сын, наследный принц Нарухито. После этого произойдет смена эпох. По японскому календарю наступит первый год правления нового императора.

Изменение названия эры готовится в обстановке секретности. Его определяет специальная государственная комиссия, куда входят представители правительства, филологи и юристы, специалисты по истории. Предполагается, что новый термин объявят 1 апреля.