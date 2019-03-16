Чтения "Литературный Крым" открылись в Москве в рамках фестиваля "Крымская весна"

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Чтения "Литературный Крым", участниками которых станут писатель Захар Прилепин, артисты Олег Газманов и Валерия, а также другие общественные и культурные деятели, открылись в Медиацентре московского парка "Зарядье" в рамках фестиваля "Крымская весна", передает корреспондент ТАСС.

Чтения пройдут 16 и 17 марта. Участники мероприятия прочтут произведения русских писателей о Крыме и произведения, написанные в Крыму, расскажут свои личные и семейные истории, связанные с полуостровом. Помимо Прилепина, Газманова и Валерии, с которыми также состоятся лекции в формате public talk, чтецами станут крымский писатель Платон Беседин, режиссер, сценарист и актер Юрий Кара, артист театра и кино Александр Цуркан, артисты Театра содружества актеров Таганки Владимира Завикторина, студия "Кашалот" при Союзе литераторов России и другие. Посетители чтений увидят финал поэтического конкурса на лучшее стихотворение о Крыме "Берега Тавриды", литературно-театральный перформанс в исполнении студентов театральных вузов и поэтический баттл молодых поэтов Крыма - участников проекта "Музы Тавриды".

"То, что происходит в Севастополе и в Крыму - очень живой процесс, процесс преемственности и передачи разных смыслов. Мы долго ждали, чтобы в русском литературном пространстве появились новые авторы, новые смыслы. На мой взгляд, севастопольские и крымские авторы - это те, кто привносит данные смыслы и идеи в большое единое русское литературное поле", - отметил Беседин.