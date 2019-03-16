Чтения "Литературный Крым" открылись в Москве в рамках фестиваля "Крымская весна"

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Чтения "Литературный Крым", участниками которых станут писатель Захар Прилепин, артисты Олег Газманов и Валерия, а также другие общественные и культурные деятели, открылись в Медиацентре московского парка "Зарядье" в рамках фестиваля "Крымская весна", передает корреспондент ТАСС.
Чтения пройдут 16 и 17 марта. Участники мероприятия прочтут произведения русских писателей о Крыме и произведения, написанные в Крыму, расскажут свои личные и семейные истории, связанные с полуостровом. Помимо Прилепина, Газманова и Валерии, с которыми также состоятся лекции в формате public talk, чтецами станут крымский писатель Платон Беседин, режиссер, сценарист и актер Юрий Кара, артист театра и кино Александр Цуркан, артисты Театра содружества актеров Таганки Владимира Завикторина, студия "Кашалот" при Союзе литераторов России и другие. Посетители чтений увидят финал поэтического конкурса на лучшее стихотворение о Крыме "Берега Тавриды", литературно-театральный перформанс в исполнении студентов театральных вузов и поэтический баттл молодых поэтов Крыма - участников проекта "Музы Тавриды".
"То, что происходит в Севастополе и в Крыму - очень живой процесс, процесс преемственности и передачи разных смыслов. Мы долго ждали, чтобы в русском литературном пространстве появились новые авторы, новые смыслы. На мой взгляд, севастопольские и крымские авторы - это те, кто привносит данные смыслы и идеи в большое единое русское литературное поле", - отметил Беседин.
Заместитель председателя Комитета по культуре Государственной думы Сергей Шаргунов подчеркнул, что чтения приурочены к пятилетнему юбилею воссоединения Крыма с Россией. "Наступило пятилетие событий в Крыму, в которых я лично принимал участие, событий для меня драгоценных и важных, а также нашего общения в контексте культуры Крыма и культуры России - большой общероссийской культуры. Крым - это уникальный регион, одна из самых удивительных территорий, где переплелось столько судеб художников, композиторов, полководцев и, конечно, великих русских литераторов", - сказал он.
Городской фестиваль "Крымская весна" проходит в столице с 16 по 18 марта на 13 площадках, он посвящен пятой годовщине общекрымского референдума, на котором подавляющее большинство жителей Крыма высказались за воссоединение с Российской Федерацией. Для гостей организованы выставки фотографий и картин, научно-популярные лекции о литературе, истории, географии Крыма, театральные представления, спортивные, кулинарные и музыкальные мероприятия. Инициатором проведения фестиваля стала Общественная палата РФ, а организатором выступило правительство Москвы.