Родственники двух погибших в авиакатастрофе в Эфиопии россиян вылетели на опознание

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 марта. /ТАСС/. Родственники погибших при крушении самолета авиакомпании Ethiopian Airlines супругов Екатерины и Александра Поляковых вылетели в Аддис-Абебу для опознания тел, сообщили ТАСС в воскресенье в администрации города.

Как сообщалось ранее, семья планировала вылететь из Ростова-на-Дону в Москву, а затем в Аддис-Абебу 16 марта. Власти Таганрога помогли родным оперативно оформить загранпаспорта в особом порядке. "Да, все хорошо, - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, состоялся ли вылет родственников. - Вылет [состоялся вчера] в 22:50".

10 марта в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек. В авиакатастрофе погибли трое россиян, в их числе - супруги Поляковы. Они родились и были зарегистрированы в Таганроге, но последние несколько лет жили в Москве, работали в компании "Сбербанк лизинг". В Африку Екатерина и Александры Поляковы поехали в отпуск.