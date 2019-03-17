Кириенко сообщил, что задания для участников конкурса "Лидеры России" усложнят

СОЧИ, 17 марта. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что задания для участников конкурса управленцев "Лидеры России" в перспективе будут усложнены.

Ранее о планах продолжения проекта проинформировал руководитель конкурса, генеральный директор автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

"Задания [конкурса] будут усложняться", - сказал Кириенко журналистам после завершения церемонии награждения победителей конкурса, которая прошла в воскресенье в Сочи. "Как конкретно [задания будут продолжаться], мы пока не скажем", - добавил он.

По итогам второго конкурса из 300 финалистов отобрали 104 победителя. 11 человек получили награду за лучшие социальные проекты в рамках задания "Сердце лидера". В их число попали как финалисты конкурса, так и участники, которые остановились на этапе полуфинала.