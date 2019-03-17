Премьер Канады предложил Новой Зеландии помощь в связи со стрельбой в Крайстчерче

ОТТАВА, 17 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел телефонный разговор с премьером Новой Зеландии Джасиндой Ардерн, в ходе которого предложил необходимую помощь в связи с трагедией в Крайстчерче. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе главы канадского правительства.

"Трюдо сообщил, что Канада предлагает помощь [Новой Зеландии] в это трудное время", - сказали в пресс-службе. Трюдо также выразил соболезнования в связи с гибелью прихожан двух мечетей в Крайстчерче в результате нападения группы вооруженных лиц.

15 марта вооруженные люди ворвались в мечети Аль-Нур и Линвуд в новозеландском Крайстчерче, где на тот момент находились сотни людей, и устроили стрельбу. В результате нападения погибли, по последним данным, 50 человек, десятки раненых доставлены в больницы.

По обвинению в атаке на выходе из мечети задержаны двое мужчин и одна женщина. Как следует из публикаций в Twitter полиции, одному из них - 28-летнему мужчине - предъявлены обвинения в убийстве, в субботу он предстанет перед окружным судом Крайстчерча. Двое других пока находятся в СИЗО, и, как отметили в полиции, отношение еще одного ранее арестованного к этому делу не установлено.