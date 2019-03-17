В Москве простятся с медиаменеджером Игорем Малашенко

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Церемония прощания с одним из основателей телекомпании НТВ Игорем Малашенко, о смерти которого стало известно 25 февраля, состоится в понедельник в Москве.

"Прощание с Игорем Малашенко [будет проходить] с 13 часов в понедельник в ритуальном зале на Троекуровском кладбище", - сказал корреспондентку ТАСС главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. Он уточнил, что церемония будет открытой, а после нее пройдут похороны.

О смерти 64-летнего Игоря Малашенко в Испании стало известно 25 февраля. Как заявили в суде Андалусии, из предварительного отчета о вскрытии следует, что признаков насильственной смерти нет, предполагается суицид.

Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале ранее также сообщил, что после получения полной токсикологической экспертизы суд подтвердил отсутствие признаков преступных действий.

Малашенко окончил философский факультет МГУ, затем работал в Институте США и Канады Академии наук СССР. С 1992 года он являлся гендиректором телерадиокомпании "Останкино", а с 1993 по 1997 год занимал пост генерального директора НТВ. С 2000 года Малашенко переехал на постоянное место жительства в США, часто бывал в Испании.