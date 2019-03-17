Россия отметит пятилетие воссоединения с Крымом выставками, квестами и концертами

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Жители российских регионов в понедельник широко отметят пятилетие исторического воссоединения Республики Крым и Севастополя с Россией. В разных уголках страны россиянам представят достижения и преобразования, которые произошли на полуострове, презентуют туристические маршруты и достопримечательности Крыма. Также запланированы флешмобы, концерты и показы военной техники, а в некоторых регионах высадят крымские розы и сосны. Договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав России был подписан 18 марта 2014 года - такое решение принято по итогам проведенного на полуострове референдума. В ходе него за воссоединение с Россией высказались 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. Явке составила 80%. Забег, гигантский флаг и концерты Множество массовых и зрелищных мероприятий пройдет в этот день на самом полуострове. Так, на набережной Ялты состоится забег "Крымская весна". Его дистанция составит 2019 м, таким же будет и количество участников, которые перед забегом под гимн России выстроятся в виде триколора.

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В Севастополе на площади имени адмирала П. С. Нахимова более 200 представителей молодежи города развернут 70-метровую копию государственного флага России как символа единения горожан, отдавших пять лет назад свои голоса за воссоединение с родиной. Здесь же будет организована выставка вооружения и военной техники, пройдет показ элементов экипировки специальных подразделений, состоятся показательные выступления военнослужащих Черноморского флота. Центром празднований в городе станет площадь имени В. И. Ленина, где будет организована ярмарка работ мастеров декоративно-прикладного искусства и народных ремесел, площадка для сдачи норм ГТО, детская развлекательно-познавательная зона. Вечером во всех городах региона пройдут праздничные концерты с участием звезд эстрады, народных и творческих коллективов. Как сообщили в воскресенье в пресс-службе Кремля, президент России Владимир Путин посетит Крым и Севастополь 18 марта. Глава государства получит доклады о вводе в эксплуатацию Балаклавской и Таврической ТЭС, а также в режиме видеоконференции примет участие в церемонии открытия подстанции "Порт" в Тамани. В Севастополе президент осмотрит мемориальный комплекс памятников обороны города в 1854-1855 годов и 1941-1944 годов "Малахов курган". Соединяя сердца Жители Самарской области смогут поздравить крымчан с праздником с помощью установленных в городе мобильных пунктов, оснащенных планшетами.

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В Калининградском областном историко-художественном музее при поддержке Республики Крым развернута экспозиция из 40 информационных фотостендов, оснащенных технологией дополненной реальности. Выставка повествует о достижениях Крыма за прошедшие пять лет, которые включают открытие автодорожной части Крымского моста, нового терминала аэропорта, дороги Дубки - Левадки, строительство трассы "Таврида". Екатеринбург презентует несколько совместных проектов общественных и некоммерческих организаций уральского региона и полуострова, в частности, морские сборы Свердловской региональной общественной организации "Каравелла" (детская яхтенная флотилия) в Севастополе и обучение фельдшеров скорой помощи Крыма в Свердловской области. В Новосибирск на общественно-патриотическую акцию "Спасибо за верность, потомки!" приедет артист Александр Михайлов, известный по роли Василия Кузякина в фильме "Любовь и голуби". Он был одним из подписавших в 2014 году обращение деятелей культуры РФ в поддержку политики Путина в отношении Украины и Крыма. На акции в Новосибирске Михайлов будет читать стихи, позже на творческой встрече он расскажет гостям о своем послевоенном детстве, о семье, профессии и выборе жизненного пути. Крым туристический В ряде регионов организуют квесты на знание истории Крыма и презентации туристических маршрутов полуострова. Самый масштабный из них, получивший название "Золотое кольцо Боспорского царства", презентуют в Краснодаре. Маршрут охватит территории Кубани, Севастополя и Крыма, где находятся популярные среди туристов экскурсионные объекты античного Боспорского царства, а также часть Ростовской области.

Спецпроект на тему Три цвета Крыма Люди, природные богатства и архитектура Крыма - в работах фотографов агентства ТАСС

В Демидовском сквере в Ярославле состоится QR-квест. Его участникам нужно будет продемонстрировать знания туристических мест полуострова. В усадьбе Асеевых в Тамбове состоится презентация перекрестных туристических направлений. Так, многие знают о крымском Воронцовском дворце, но лишь некоторые - о том, что в тамбовском селе Новотомниково есть усадьба Воронцовых-Дашковых. Рассказом о ней предваряют все экскурсии по дворцу в крымской Алупке. Также в Тамбове разыграют главный приз трехдневного праздничного марафона - путевку в Крым. Конкурс стартовал 14 марта. Для участия в нем в социальных сетях необходимо было разместить пост с признанием в любви Крыму, снабдив его хэштегами #Крымскаявесна, #Крымскаявесна_Тамбов, и #ТамбовМолодой. Похожая акция проходит в Ненецком автономном округе: там жителям предлагается разметить фото из поездок на полуостров с хештегами #Ялюблюкрым #Крымнаш, #НАО. О туристическом потенциале Крымского полуострова расскажут в историческом парке "Россия - моя история" в Екатеринбурге. Все желающие смогут получить информацию о детских лагерях, здравницах, новых туристических маршрутах и направлениях в Крыму. Крым кулинарный В регионах также пройдут дегустации блюд крымской кухни. Так, например, их можно будет попробовать в Центре алтайского гостеприимства "Горная аптека" в Барнауле, а в одном из баров города можно будет ознакомиться с продукцией крымских виноделов. Дегустации блюд народов, населяющих Крым, пройдут и в Новосибирске. Также там запланированы концерты, выставки традиционных крымских ремесел, презентация туристических и оздоровительных возможностей полуострова, молодежные акции и многое другое. Крым живописный Выставка пленэрных работ современных художников "Крым живописный" откроется в Ессентуках, а в соседнем Железноводске - выставка "Медаль за защиту Севастополя. Л. Н.Толстой - участник Крымской кампании", организованная Пятигорским краеведческим музеем совместно с Культурным центром им. Л. Н. Толстого.