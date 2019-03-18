Крым за пять лет увеличил турпоток в южные регионы и дал импульс развитию энергосистемы

После воссоединения с Россией республика начала более активно поставлять свою продукцию в другие субъекты страны, а археологи получили возможность почти круглогодично проводить раскопки

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Крым после воссоединения с Россией пять лет назад получил не только реальные возможности для собственного развития и стабильности, но открыл возможности для развития других российских регионов. Так, новый импульс получил расположенный в Краснодарском крае Таманский полуостров, через который теперь пролетает сухопутный путь в Крым, на российских прилавках появились свежие крымские фрукты и вина, российские археологи получили доступ к исследованию крымских сокровищниц, а россияне - новые возможности для пляжного и познавательного отдыха. Новые мосты Воссоединение Крымского полуострова с РФ дало новый импульс развитию энергосистемы на Юге России. Крым всегда был энергодефицитным - в начале 2014 года порядка 70-80% электроэнергии на полуостров поступало с Украины. Для решения проблемы в 2015-2016 годах по дну Керченского пролива проложили четыре нитки энергомоста, которые обеспечили переток в Крым 800 МВт со стороны Краснодарского края. Были построены высоковольтные линии в Краснодарском крае и Ростовской области, обеспечив местное население рабочими местами.

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Для увеличения собственной генерации в Крыму построили и уже запустили в работу две новых современных газовых ТЭС под Симферополем и Севастополем общей мощностью 940 МВт и первую очередь ТЭЦ в Саках (90 МВт). И уже в этом году кубанская энергосистема, которой также необходимы дополнительные мощности, начала получать излишки электроэнергии из Крыма. Одновременно инфраструктурные проекты стали реализовываться и со стороны Краснодарского края - в Темрюкском районе, где начинается Крымский мост. Здесь вводят в эксплуатацию различную сетевую инфраструктуру, идет подготовка к запланированному на 2019 год запуску железнодорожного движения по мосту. "Мост дружбы" С 2014 года российские авиаперевозчики получили возможность организовать почти из всех регионов России еще одно популярное туристическое направление, особенно в летний сезон, - в Симферополь. Рейсы получили дополнительную поддержку от государства, которое субсидирует полеты и сейчас. После открытия в мае 2018 года автодорожной части Крымского моста полуостров стал еще доступнее для отдыха россиян. Как рассказала ТАСС министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева, запуск движения по мосту открыл новые возможности для сотрудничества Кубани и Крыма.

"Курорты Краснодарского края и Крыма - наиболее популярные туристские направления в России, только в прошлом году суммарно мы приняли более 23,8 млн туристов. Как мы и предполагали, благодаря увеличившемуся транзитному потоку туристов, в частности, в Темрюкском районе загрузка гостиниц и других средств размещения увеличилась на 30%. Также запуск Крымского моста дал толчок для развития курортной инфраструктуры в этом районе: в прошлом году открыто три новых гостиницы с общим номерным фондом 45 номеров, а еще шесть проектов инициированы частными инвесторами - это и строительство новых санаторно-оздоровительного комплекса, спортивного комплекса, отеля, яхт-клуба, и других объектов", - рассказала Балаева. Сейчас сразу четыре региона создают единое туристическое пространство - в конце марта Крым, Севастополь, Краснодарский край и Ростовская область запустят новый совместный маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства", который был разработан Русским географическим обществом. Он стал новым брендом, который объединяет туристические объекты античной эпохи. Адыгея также почувствовала рост турпотока с запуском автомобильного движения по мосту: сюда отдыхающие на побережье полуострова приезжают на экскурсии. За последние семь лет поток туристов вырос в два раза, в 2018 году Адыгею посетили более 453,6 тыс. человек. "Мы чувствуем взаимосвязь с тем, сколько отдыхающих на черноморском побережье Краснодарского края. Естественно, с открытием моста это относится и к Крыму: экскурсионные автобусы приезжают из Крыма к нашим достопримечательностям", - пояснил ТАСС руководитель комитета Республики Адыгея по туризму и курортам Инвер Калашаов. Воссоединение Крыма с Россией повлияло на развитие туристической индустрии не только на юге страны - в 2016 году были подписаны соглашения о туристических обменах с Приморским краем. Сейчас обсуждается вопрос участия Крыма в организации первой круизной линии по дальневосточным морям. Крымские фрукты и вина на прилавках После воссоединения с РФ Крым начал активнее поставлять свою продукцию в российские регионы, прежде всего, свежие фрукты и вина. Также он стал новым рынком сбыта, ослбенно для предприятий Юга России.

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Крымские малые и крупные сельхозпредприятия уже два года используют посадочный материал, который поставляет ставропольский питомник по выращиванию саженцев фруктовых деревьев. Одна из ставропольских компаний рассматривает вопрос об открытии филиала питомника на полуострове. "У Ставрополья много общего с Крымом - начиная от географии с климатом и истории. Сегодня наши регионы становятся ближе друг другу, благодаря контактам в экономической, гуманитарной сферах, связи стали еще прочнее с открытием Крымского моста. Если смотреть в цифрах - товарооборот между краем и полуостровом увеличился с 600 млн рублей в 2016 году до 1,5 млрд в 2018-м", - прокомментировал двусторонние отношения губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Кроме того, на протяжении последних лет после воссоединения с Россией республика передает в дар Ленинградской области многотонные партии яблок. Их распределяют между социальными учреждениями, где находятся дети, оставшиеся без попечения родителей или попавшие в трудную жизненную ситуацию. "Это уже стало доброй традицией", - отметили ТАСС в пресс-службе администрации Ленинградской области. "Вежливые люди" и шефство над Крымом После вхождения Крыма в состав России регионы страны начали заключать соглашения о побратимстве. В июне 2017 года город Белогорск Амурской области стал побратимом крымского города с одноименным названием. Это событие стало десятым в мире случаем заключения побратимства между двумя одноименными городами и первым, когда оно достигнуто на территории одного государства.

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В амурском Белогорске даже установили памятник "вежливым людям" (так называют военнослужащих, которые весной 2014 года обеспечивали безопасность на основных объектах жизнедеятельности, охраняли избирательные участки и правительственные здания), который изображает российского солдата с котенком в руках. В 2014 году шефство над Белогорским районом Крыма взяла Башкирия. В течение нескольких лет регион помогал крымчанам гуманитарной помощью и выделил в общей сложности около 400 млн рублей, которые пошли в том числе на ремонт школ, дорог и систем отопления. Комбайнеры помогали коллегам с полуострова убирать урожай зерна. Также Башкирия помогает восстановить в Крыму производство кумыса - в 1990-х годах башкирская лошадь практически исчезла из крымских степей, при этом в санаториях полуострова практиковали лечение кумысом. Сейчас в Белогорском районе находится несколько сотен лошадей, отдельные косяки табуна возглавляют башкирские племенные жеребцы, прибывшие из приволжского региона в мае 2014 года. Башкирские лошади зимуют на воле, они умеют разгребать копытами снег и питаться травой из-под покрова. Кобылы этой породы дают очень много молока, высокая жирность которого позволяет получать высококачественный кумыс. Крым - детям С 2014 года на полуострове начали восстанавливать детские лагеря и развивать существующие, российские дети поехали отдыхать в Крым. Новый облик получил международный детский центр "Артек", который только в минувшем году посетили рекордные 40 тыс. детей, в том числе из-за рубежа. Улучшать условия помогают другие регионы - к примеру, Башкирия ремонтирует санаторий "Юбилейный" в Евпатории.

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