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Умер Марлен Хуциев

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Хуциева

Народный артист СССР, режиссер Марлен Хуциев умер 19 марта в возрасте 93 лет

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин скорбит в связи со смертью режиссера Марлена Хуциева. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Биография Марлена Хуциева

"Президент глубоко соболезнует в связи с кончиной Марлена Хуциева", - сказал представитель Кремля.

Народный артист СССР, режиссер Марлен Хуциев умер во вторник в возрасте 93 лет. Время и место похорон будет известно позднее. Прощание, по предварительным данным, состоится в Доме кино.

Марлен Хуциев родился 4 октября 1925 года в Тифлисе (Тбилиси, Грузия). Он закончил режиссерский факультет ВГИК. Хуциев является одним из создателей фильма "Весна на Заречной улице", также снял картины "Два Федора", "Застава Ильича", "Июльский дождь" и другие. Возглавлял гильдию режиссеров Союза кинематографистов РФ.

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