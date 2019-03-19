Полиция задержала около 20 иностранцев на демонстрациях "желтых жилетов" в Париже

ПАРИЖ, 19 марта. /ТАСС/. Полиция задержала около 20 иностранных граждан в ходе манифестаций "желтых жилетов" в субботу в Париже. Об этом во вторник в эфире телеканала BFM заявил государственный секретарь при министерстве внутренних дел Франции Лоран Нуньес.

"Среди 282 задержанных около 20 являются иностранцами", - сказал он. Нуньес также отметил, что полиция была осведомлена о планах ультрарадикалов выйти на акции в субботу, однако правоохранительные органы не знали точно, где это произойдет. Госсекретарь подчеркнул, что произошедшее на Елисейских полях не является протестами. "Мы были свидетелями погромов", - пояснил он.

Нуньес также сообщил о возможных новых санкциях в отношении полицейских должностных лиц после отставки полицейского префекта Парижа Мишеля Дельпеша, которого критикуют за неспособность обеспечить порядок во время протестов.

Слова госсекретаря об иностранных участниках манифестаций также подтвердил министр внутренних дел Кристоф Кастанер, который в эфире радиостанции France Inter заявил, что на акцию протеста в субботу приехали люди "из Италии, Германии и других стран".

В субботу в 18 манифестации "желтых жилетов" во Франции приняли участие более 32 тыс. человек. 17 полицейских и 42 манифестанта пострадали.