В Москве простятся с Юлией Началовой

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Певицу Юлию Началову похоронят в четверг на Троекуровском кладбище Москвы. Там же в Траурном зале состоится гражданская панихида по певице, сообщила ТАСС представитель артистки Анна Исаева.

"Юлия будет похоронена на Троекуровском кладбище <…> в четверг, 21 марта. Прощание с Юлией в Траурном зале с 12 до 14 часов", - сказала собеседница агентства.

Началова скончалась 16 марта в московской больнице. Причиной смерти стала остановка сердца. Певице было 38 лет.

Коллеги артистки откликнулись на известие о ее смерти соболезнованиями. Каждый, кто пересекался с ней, вспоминал о Началовой как о добром и светлом человеке. Народная артистка СССР Алла Пугачева назвала Юлию "бесконечно талантливой девочкой". По словам певца Сергея Лазарева, Началова "не дополучила должного ей внимания зрителя, слушателя".

Народный артист России Игорь Верник, который был ведущим шоу "Один в один" с участием Началовой, рассказал ТАСС о ее стойкости в борьбе с болезнью. По его словам, "она не показывала, что ей больно, что ей тяжело, она преодолевала эту болезнь".

О певице

Юлия Началова родилась 31 января 1981 года в Воронеже в семье композитора и музыканта. С раннего детства занималась музыкой, в начале 1990-х приняла участие в телевизионном конкурсе "Утренняя звезда", на котором познакомилась с певицей Ириной Понаровской, на несколько лет ставшей наставником начинающей звезды.

Началова выпустила семь альбомов. Самыми известными стали композиции "Герой не моего романа", "Между мной и тобой", "Цветик-семицветик". Много работала на телевидении и принимала участие в популярных шоу, была участницей шоу "Один в один" на телеканале "Россия-1".