В Москве простились с режиссером Марленом Хуциевым

В холле Дома кино установлены портреты мастера, звучит музыка из его фильмов. Гроб установлен на сцене Большого зала, рядом находятся самые близкие режиссера. На сцене также установлено множество венков: "От председателя правительства РФ", "От Никиты Михалкова", "Мастеру от учеников".

Первыми проститься с режиссером пришли его ученики. Они с теплом говорили о мастере и рассказали, что еще несколько месяцев назад собирались все вместе и пели песни.

Режиссер и сценарист Александр Бруньковский, ученик Хуциева, рассказал, что мастерская началась в 1988 году. "Ее можно было охарактеризовать как "мастерскую бесконечности", потому что тогда Марлен Мартынович снимал свой фильм "Бесконечность", и моя сокурсница Анна Чернакова играла там одну из главных ролей, я был ассистентом по всем вопросам, и за этот урок, который длился много лет, пока мы учились, мы очень благодарны", - сказал он журналистам.

Анна Чернакова сказала, что Хуциев остался для курса "камертоном на всю жизнь". "Мы выпускались в очень тяжелый для страны период, это были 1993-1994 годы, когда казалось, что кино не существует и не будет существовать, - рассказала она. - Он нам давал ощущение, что мы занимаемся важным делом, которое требует очень большой ответственности за то, что мы выносим на экран. Это то, чему он нас научил".

"Ушел не просто человек - человек-эпоха. Этот человек снял не много фильмов, но каждый фильм Марлена Мартыновича был знаковым событием для всех поколений - и моего, и моложе, и старше", - сказал журналистам народный артист России Валерий Баринов.

В свою очередь, народный артист России Авангард Леонтьев отметил, что поведение Хуциева было примером для всех, кто его окружал. "Марлен Мартынович был мудрец, человек порядочный, человек, который не позволял себе участвовать в сомнительных кампаниях, поддерживать сомнительные вещи. Наоборот, как-то прислушиваясь к нему, глядя на него, можно было ориентироваться, какое поведение является правильным. <…> При том, что он был классиком мировой кинематографии, он был невероятно прост, как будто он крестьянин, простой крестьянин", - подчеркнул Леонтьев.

По словам народного артиста России Евгения Герасимова, Хуциев принес в отечественный кинематограф легкость движения в каждом кадре. "Он говорил - я учился у великих итальянцев, и, пожалуй, он первым подхватил аромат того самого итальянского кино: воздушность и легкость камеры, движения, настроения - это все оказалось впервые у Марлена Мартыновича. Он был очень тонкий человек, ответственный к себе и ко всему тому, что у него было в кадре", - сказал актер.

Глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, отметил, что Марлен Хуциев в своих картинах запечатлел образ столицы того времени. "Если мы говорим о Москве, о культуре Москвы, будем откровенны - мы зачастую нашу столицу представляем не так. И вот такой кинообраз, созданный в той мощной картине, сегодня для многих уже поколений, которые не помнят того времени, не могут его помнить, но Москва той эпохи, того времени - это именно картины Марлена Мартыновича, это именно кадры из "Заставы Ильича", "Июльского дождя". И это, я считаю, огромный вклад вот именно в летопись нашей столицы", - добавил он.

Как ранее сообщил ТАСС источник в органах власти Москвы, Хуциева похоронят на Троекуровском кладбище.

О режиссере

Марлен Хуциев родился 4 октября 1925 года в Тифлисе (ныне - Тбилиси, Грузия). Он закончил режиссерский факультет ВГИК. Хуциев является одним из создателей фильма "Весна на Заречной улице", также снял картины "Два Федора", "Застава Ильича", "Июльский дождь" и другие. Возглавлял гильдию режиссеров Союза кинематографистов РФ.

В декабре 2008 года Хуциев был избран председателем Союза кинематографистов РФ, в 2009 году суд отменил решение съезда Союза. Входил в состав правления Союза кинематографистов РФ. Был награжден орденами "Знак Почета" (1975), "За заслуги перед Отечеством" IV, III и II степеней (1996, 2000, 2006), Почета (2010), Дружбы (2016). Лауреат Государственной премии РФ 1993 года в области киноискусства за фильм "Бесконечность".

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