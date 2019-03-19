"Хуциев обладал даром индивидуального взгляда на мир"

"Когда мы начинаем говорить про вклад того или иного человека, это все достаточно дежурно, но в данном случае все фильмы, которые снял Марлен Хуциев, - это картины, которые являются вкладом не только в наше, но и в мировое кино. Это художник с индивидуальным мироощущением. Это замечательный человек с чувством юмора, с характером, причем достаточно непростым. Не всем дано очень индивидуально посмотреть на этот мир, но Хуциеву это было дано", - сказал он.

По словам Хотиненко, картина "Невечерняя" про Толстого и Чехова, над которой Хуциев работал последние годы, станет памятником режиссеру. "К сожалению, он не доделал свой фильм про Чехова и Толстого, но люди, которые видели кадры из этого фильма, говорили, что это что-то потрясающее и совершенно невероятное. Да, он в свойственной ему манере делал долго, и, к сожалению, не успел доделать, но я думаю, что эта картина останется ему как памятник. Думаю, что она будет показываться, я надеюсь, что это будет отзвук памяти о нем", - сказал режиссер.

В свою очередь режиссер, народный артист РФ Николай Досталь отметил, что фильмы Хуциева стали классикой, по ним учатся новые поколения кинематографистов. "Конечно, вклад его огромен и весом для советской и российской культуры. Все, что он сделал, уже стало классикой, на этих работах учатся молодые кинематографисты. Это очень печальная новость, но он много оставил, много успел. Он был замечательным человеком в общении, его все уважали. У него не было недоброжелателей или врагов, он был очень открытым и доброжелательным человеком, всегда готов был помочь. Тяжело, что он ушел от нас, светлая память", - сказал он ТАСС.

Заслуженный деятель искусств РФ, режиссер Владимир Грамматиков в беседе с ТАСС назвал творчество Хуциева примером свободы и человеческого взгляда на жизнь. "Марлен Мартынович был полон настоящей свободы, искреннего человеческого взгляда на жизнь, на людей, такая распахнутая душа. Он был совестливый человек. Без сомнения, память о нем будет еще долго жить", - добавил Грамматиков.

Затронул каждого

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой считает, что Хуциев в своих кинематографических работах рассказывал истории, которые касались лично каждого зрителя. "Каждый находил в его картинах то, что считал необходимым. Он мыслил широко и очень емко, неслучайно последняя его работа была посвящена Чехову и Толстому, он был погружен в великое пространство русской культуры", - сказал он.

По словам Швыдкого, Хуциев был легендарной фигурой отечественного кинематографа. "Он был не просто кинематографистом, он был великим мастером, который обращался ко всем, какой бы сложности картину он не делал. Наверное, подавляющее большинство знает его по "Весне на Заречной улице", но не только по этому фильму - "Мне 20 лет", "Июльский дождь", "Был месяц май" и многие другие ленты сделали его имя не просто любимым, но необходимым для размышления в течение времени о жизни, о нас самих <…> Он был необычайно элегантным и удивительно артистичным явлением как актер, многие помнят его работы, в которых его видно как блестящего, неповторимого, изысканного, элегантнейшего артиста", - добавил он.

Специальный представитель президента РФ отметил, что уход Хуциева - это большое горе для зрителей. "Это большое горе, большая беда, наверное, он был одним из последних великих людей великой эпохи, которая никогда не повторится", - подчеркнул Швыдкой.