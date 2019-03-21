Мособлдума исключила эксгумацию из списка услуг по погребению

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Московская областная дума на заседании в четверг приняла закон, исключающий эксгумацию из списка услуг по погребению на территории области.

В декабре 2018 года старший помощник прокурора Московской области по взаимодействию с представительными и исполнительными органами Московской области и органами местного самоуправления Евгения Шалиско внесла в Московскую областную думу протест на отдельные статьи подмосковного закона "О погребении и похоронном деле в Московской области" и потребовала привести их в соответствие с федеральными нормами. Она указывала, что по общероссийским нормам погребение - это обрядовые действия по сохранению тела или останков человека после его смерти в соответствии с обычаями и традициями, а эксгумация так трактоваться не может.

"Проект закона разработан на основании протеста прокуратуры Московской области. Предлагается внести изменения в части уточнения понятия "члены семьи", конкретизации перечня услуг по погребению путем включения в него услуг по выдаче урны с прахом после кремации и исключения эксгумации из перечня услуг по погребению", - представил законопроект председатель комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Керселян.

По итогам голосования из 42 присутствовавших депутатов 40 поддержали законопроект, двое не голосовали. "Решение принято, закон принят в целом (в третьем чтении - прим. ТАСС)", - прокомментировал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.