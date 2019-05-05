Azur Air доставит в Оренбург пассажиров, требовавших прислать в Анталью спецборт МЧС

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Авиакомпания Azur Air в понедельник обеспечит доставку в Оренбург 30 пассажиров, отказавшихся лететь из Антальи на самолете, который должен был забрать из Дубая 200 пассажиров задержанного рейса, сообщила в воскресенье ТАСС директор департамента информационной политики и коммуникаций перевозчика Анастасия Матюшина.

Местные СМИ ранее со ссылкой на одного из пассажиров рейса Анталья - Оренбург Дмитрия Родина сообщили, что 30 оренбургских туристов, среди которых семь детей, отказались лететь запланированным рейсом, так как авиакомпания без предупреждения решила направить самолет из Антальи не напрямую в Оренбург, а сначала в Дубай, чтобы забрать порядка 200 пассажиров задержанного ранее в ОАЭ рейса Azur Air. По словам Родина, среди 30 оренбургских туристов есть онкобольные и инсулинозависимые люди, которые не рассчитывали, что им придется провести в самолете от 10 до 12 часов. Оренбуржцы обратились в российское консульство в Антальи и попросили доставить их домой спецбортом МЧС.

"Сейчас [пассажиры] уже прошли регистрацию на рейс авиакомпании Azur Air до Москвы, по прилете за счет авиакомпании их заселят в отель, а утром из аэропорта Шереметьево отправят в Оренбург", - сообщила ТАСС Матюшина.

Она подтвердила, что 30 пассажиров действительно отказались лететь рейсом Анталья - Оренбург через Дубай. "В целом рассчитываем, что ситуация с расписанием рейсов из Оренбурга стабилизируется к сегодняшнему вечеру. Авиакомпания еще раз приносит извинения за доставленные неудобства", - сказала Матюшина.

3 мая из дубайского аэропорта Аль-Мактум не смогли вылететь около 200 пассажиров рейса Дубай - Оренбург. Через сутки половина пассажиров вернулась домой, еще через сутки оставшиеся оренбуржцы вылетели на резервном самолете, 5 мая они прибыли в Оренбург.