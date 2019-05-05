Около 8 тыс. человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в "русском районе" Торонто

ОТТАВА, 5 мая. /ТАСС/. Порядка 8 тыс. человек прошли "Бессмертным полком" по так называемому русскому району в северной части Торонто. Об этом в воскресенье корреспонденту ТАСС сообщила лидер общественного движения "Русский мир Канады" и главный организатор шествия Алла Суворова.

"Сегодня мы побили все рекорды по посещаемости. По нашей оценке, на шествие пришло около 8 тыс. человек, - сказала она. - Помимо выходцев из России и стран бывшего СССР, к акции присоединились афганская, греческая, еврейская, польская, румынская и сербская общины. Были также представители Кении, Руанды, Уганды, Мьянмы и Саудовской Аравии".

Акция началась ровно в полдень по местному времени (19:00 мск) на одной из площадей района с минуты молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне. "В небо были выпущены белые голуби, которые очень долго кружили над толпой. Также мы зажгли свечу памяти, которая ранее символично была зажжена 4 мая во время "Бессмертного полка" в Оттаве у Могилы Неизвестного солдата", - отметила Суворова.

Затем колонна, пройдя по проезжей части улицы, вернулась в исходную точку, где состоялся праздничный митинг-концерт. Организатор уточнила, что протяженность маршрута составила 4,5 км.

"Впереди колонны ехали ветераны на гольф-карах, к нам пришло 14 человек, хотя мы ожидали 12", - сообщила Суворова. Она добавила, что безопасность мероприятия обеспечивали сотрудники городской полиции и оно завершилось без происшествий.

Песни Победы

В воскресенье в Торонто в рамках проекта "Песни Победы" также выступят известные российские музыкальные коллективы "Хор Турецкого" и арт-группа "Сопрано". Как сообщили корреспонденту ТАСС в оргкомитете проекта, бесплатный праздничный концерт начнется в 17:00 по местному времени (00:00 мск понедельника) в северной части города на площади Мел-Ластман. "Михаил Турецкий, руководитель "Хора Турецкого", также принял участие в нашем шествии "Бессмертного полка", - сказала Суворова.

"Песни Победы" - проект правительства Москвы, реализованный при поддержке МИД и Минкультуры РФ. Изначально он был запущен к 70-летию Победы в 2015 году, когда первый концерт состоялся на Поклонной горе в Москве. В 2016 году "Хор Турецкого" 9 мая выступил с программой в Севастополе, а 7 мая 2017 года - на площади Жандарменмаркт в Берлине.

В 2018 году в честь 73-й годовщины Победы музыканты дали концерты во Франции, Словении, Австрии, Германии, Белоруссии, России, Израиле и США. В этом году маршрут еще расширился. Марафон начался концертом в столице Риме, затем коллектив выступил в Париже, Вашингтоне и Нью-Йорке. После концерта в Торонто артисты посетят Польшу, Венгрию, Чехию, Австрию, Германию, Китай и Белоруссию. Центральным станет концерт на площади Белорусского вокзала в Москве 9 мая.

Об акции "Бессмертный полк"

"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. Акция стартовала в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". С 2015 года акция официально стала общероссийской, в тот же год она впервые прошла в Торонто и Монреале.

В Торонто 4 мая уже состоялось шествие "Бессмертного полка", но проходило оно в центральной части крупнейшего мегаполиса Канады. Также в субботу акция прошла в Оттаве, а 9 мая она запланирована в Монреале.