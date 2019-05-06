Жители Мурманска несут цветы к стихийному мемориалу в память о погибших на борту SSJ-100

ТАСС, 6 мая. Стихийный мемориал возник в центре Мурманска в память о погибших в авиакатастрофе с самолетом SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, местные жители несут к месту памяти цветы, свечи и мягкие игрушки, сообщили журналисты в эфире телеканала "Россия-24" .

"Жители Мурманска несут цветы, свечи и мягкие игрушки к стихийным мемориалам. Память погибших чтут в аэропорту города, а также у памятника Жертвам интервенции [в центре города]", - сообщили в эфире телеканала.

По информации журналистов, стихийный митинг в центре города возник еще ночью. "Люди приходят сюда, в центр Мурманска, для того, чтобы выразить свои эмоции, поддержать родственников тех, кто погиб <...>, поддержать тех, кто пострадал в этой авиакатастрофе. <...> Ехать до аэропорта Мурманск достаточно далеко, поэтому было предложено возлагать цветы и ставить свечи здесь, в самом центре города. Это случайная, спонтанная инициатива, предложенная в интернете, ночью уже начали люди приносить цветы и свечи, утром сюда пришел положить цветы врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис", - сообщили в эфире телеканала.