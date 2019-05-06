Мурманские депутаты начали сбор средств для пострадавших в авиакатастрофе в Шереметьево

ТАСС, 6 мая. Депутаты Мурманской областной думы начали процедуру по сбору средств для семей погибших и пострадавших в авиакатастрофе в Шереметьево.

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Об этом сообщил ТАСС первый заместитель председателя Мурманской областной думы Владимир Мищенко.

"Что касается финансовой поддержки, помощи, сейчас разворачиваем работу по сбору средств, по оказанию помощи семьям. Мы будем принимать участие в сборе средств. Депутаты подключатся к сбору средств для семей погибших и пострадавших, мы уже этим занимаемся. Сейчас прорабатывается вопрос [об открытии] счета, куда будет направлена [помощь]. Мы всем депутатам направляем по электронной почте персональные сообщения с просьбой оказать содействие, с предложением помочь", - сказал собеседник агентства.

Мищенко также добавил, что на данный момент отдельных траурных мероприятий от регионального парламента не запланировано.

Как написал в социальной сети Facebook врио губернатора региона Андрей Чибис, власти Мурманской области по просьбе жителей намерены открыть счет для сбора средств для семей погибших и пострадавших в авиакатастрофе в Шереметьево. "Меня очень тронуло, что наши люди уже вчера ночью сами предлагали помочь родственникам пострадавших - отвезти в аэропорт, встретить, просто поговорить и быть рядом. Люди попросили открыть счет для сбора помощи, и это будет сделано. Эта трагедия коснулась всего нашего региона, с утра к [стихийному] мемориалу [у памятника] Жертвам интервенции в Мурманске люди несут цветы, зажигают свечи, стихийные мемориалы появляются во всех наших муниципалитетах", - написал глава региона.

Чибис также отметил, что в настоящее время с семьями пострадавших ведется индивидуальная работа. "Пассажиры возвращаются домой, мы помогаем родственникам пострадавших добраться в Москву, там их размещают, работают психологи", - уточнил врио губернатора.

В новость были внесены изменения (14:00 мск) - добавлена информация от врио губернатора региона.