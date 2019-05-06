Трое жителей Москвы погибли в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево

"Ужасная трагедия. По предварительным данным, погиб 41 человек, из них трое москвичей", - написал он.

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Трое жителей Москвы погибли при аварийной посадке самолете SSJ-100 в аэропорту Шереметьево. Об этом в понедельник сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети " ВКонтакте ".

Катастрофы пассажирских авиарейсов в России с 2010 года

По словам мэра, он посетил пострадавших, находящихся в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. "Пообщался с командиром экипажа Денисом Александровичем Евдокимовым. Он до последней минуты оставался на борту, помогая эвакуировать пассажиров", - подчеркнул Собянин.

Он добавил, что "дал поручение оказать всю необходимую социальную и психологическую помощь", власти города организовывают "необходимую поддержку прибывающих родственников погибших". По словам градоначальника, тела погибших в катастрофе перевезли из Шереметьево в бюро судмедэкспертизы "Царицыно".

Ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил, что власти Москвы намерены выплатить родственникам погибших жителей столицы по 1 млн рублей, а членам семей погибших, проживавших в других регионах, - по 500 тыс. рублей.

Самолет "Аэрофлота" SSJ-100, следовавший рейсом Москва - Мурманск, 5 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, девять госпитализированы.