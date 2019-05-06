Администрация СИЗО отметила Мамаева благодарностью за участие в футбольном матче

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Администрация СИЗО отметила благодарственным письмом футболиста "Краснодара" Павла Мамаева за участие в проекте по популяризации спортивного образа жизни среди заключенных. Об этом в Пресненском суде, где проходят слушания уголовного дела, рассказал адвокат Игорь Бушманов.

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"Прошу приобщить благодарственное письмо из СИЗО за участие в проекте по популяризации спортивного образа жизни среди заключенных", - зачитал адвокат копию документа из СИЗО "Бутырка". Мамаев, согласно документу, характеризуется как примерный, неконфликтный человек, хорошо ладит с сокамерниками, выполняет требования администрации.

Адвокат зачитал также отзыв жительницы Краснодарского края, которой Мамаев ранее оплатил пластическую операцию и нанял юристов.

В Пресненском суде в понедельник должны пройти прения сторон, в ходе которых прокурор попросит наказание фигурантам дела.

Первый футбольный матч в "Бутырке" с участием Мамаева прошел 14 февраля. Полузащитник "Краснодара" забил семь голов. Впоследствии было проведено еще несколько подобных матчей.