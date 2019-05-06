{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Расследование драки с участием Кокорина и Мамаева

Администрация СИЗО отметила Мамаева благодарностью за участие в футбольном матче

В документе подчеркивается, что футболист хорошо ладит с сокамерниками и характеризуется как примерный и неконфликтный человек

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Администрация СИЗО отметила благодарственным письмом футболиста "Краснодара" Павла Мамаева за участие в проекте по популяризации спортивного образа жизни среди заключенных. Об этом в Пресненском суде, где проходят слушания уголовного дела, рассказал адвокат Игорь Бушманов.

На эту тему
Игроки-разбойники. Хронология скандальных событий с участием Кокорина и Мамаева

"Прошу приобщить благодарственное письмо из СИЗО за участие в проекте по популяризации спортивного образа жизни среди заключенных", - зачитал адвокат копию документа из СИЗО "Бутырка". Мамаев, согласно документу, характеризуется как примерный, неконфликтный человек, хорошо ладит с сокамерниками, выполняет требования администрации.

Адвокат зачитал также отзыв жительницы Краснодарского края, которой Мамаев ранее оплатил пластическую операцию и нанял юристов.

В Пресненском суде в понедельник должны пройти прения сторон, в ходе которых прокурор попросит наказание фигурантам дела.

Первый футбольный матч в "Бутырке" с участием Мамаева прошел 14 февраля. Полузащитник "Краснодара" забил семь голов. Впоследствии было проведено еще несколько подобных матчей.

Теги
РоссияРасследование драки с участием Кокорина и Мамаева
У принца Гарри и Меган Маркл родился сын
Ребенок стал седьмым в очереди наследования британского престола
Читать полностью