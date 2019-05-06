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В Мурманске начался траурный митинг по погибшим в авиакатастрофе в Шереметьево

В нем участвуют врио губернатора региона Андрей Чибис, командующий Северным флотом Николай Евменов и Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан

МУРМАНСК, 6 мая. /ТАСС/. Траурный митинг по погибшим в авиакатастрофе в Шереметьево, жертвами которой стали более 40 человек, начался в Мурманске, передает корреспондент ТАСС. В нем принимают участие жители города и представители властей Мурманской области.

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Самолет "Аэрофлота" SSJ-100 рейсом Москва - Мурманск 5 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, еще девять госпитализированы.

В ходе митинга состоялась церемония возложения цветов, участие в которой приняли врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис, командующий Северным флотом Николай Евменов, а также Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.

Теги
РоссияМурманская областьЧибис, Андрей Владимирович
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