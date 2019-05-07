Sky: сын принца Гарри и Меган Маркл, вероятнее всего, будет носить графский титул

ЛОНДОН, 7 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Новорожденный сын британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл, скорее всего, будет носить титул графа Дамбартона, по названию исторического города в Шотландии. Об этом сообщил в понедельник телеканал Sky News .

Официально это решение пока не принято, но маловероятно, что младенец станет принцем, как его отец, поскольку король Георг V, дед нынешней королевы Елизаветы II, ввел жесткий лимит на число титулов в венценосной фамилии. Впрочем теоретически королева может изменить ситуацию, но не факт, что отец и мать новорожденного этого захотят.

Фотографии сына Гарри пока не обнародованы, как, впрочем, и его имя, над которым, по словам принца, они с Меган пока еще думают. Дело в том, что родители не знали пола своего первенца, сознательно не став выяснять этот вопрос во время беременности Маркл. Однако неизвестным остается не только имя, но и гражданство младенца: то есть будет ли оно чисто британским или все же двойным, британо-американским. Ведь теоретически родители могут настоять на втором варианте, поскольку Меган является гражданкой США.

Роды во дворцах и усадьбах

Как пишут британские СМИ, Меган Маркл сама подбирала команду медиков, которые должны были следить за процессом рождения ребенка в коттедже поместья Фрогмор, куда в апреле переехали из Кенсингтонского дворца принц и его супруга. Следует отметить, что появление потомков наиболее высокопоставленных членов семьи Виндзоров во дворцах и усадьбах соответствует долгой королевской традиции. Правда, жена принца Уильяма Кейт Миддлтон родила всех троих своих детей в эксклюзивном крыле Линдо лондонской больницы святой Девы Марии - там же, где дала жизнь Уильяму и Гарри и их мать, принцесса Уэльская Диана, впервые нарушившая эту традицию.

Королева же Елизавета II четко следовала заведенному порядку, родив трех своих детей - принцев Чарльза, Эндрю и Эдварда - в Букингемском дворце, а принцессу Анну - в Кларенс-хаусе, который является резиденцией наследников престола. Причем появление Чарльза было мучительным для Елизаветы, тогда еще наследной принцессы, и не обошлось без применения обезболивающих препаратов. А ее супруг принц Филип во время рождения первенца не находился возле супруги, как Гарри, а играл в сквош со своим личным секретарем и даже не стал уходить с корта, когда пришла новость о том, что он стал отцом. На родах же Филип присутствовал лишь однажды, когда на свет появился его четвертый и последний ребенок - Эдвард.

Cама же Елизавета II родилась 93 года назад с помощью кесарева сечения в доме номер 17 по улице Брутон-стрит в центральном лондонском районе Мэйфэр, где тогда жили ее родители - герцог и герцогиня Йоркские Альберт (будущий король Георг VI) и Елизавета (будущая королева-мать).