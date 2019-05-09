На Красной площади в Москве проходит парад Победы

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Парад в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался на Красной площади в Москве, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Старт ему дали традиционные слова: "Внимание, говорит и показывает Москва, слушайте и смотрите Красную площадь. В ознаменование 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - парад Победы!"
Под музыку песни "Священная война" знаменная группа батальона почетного караула Преображенского полка вынесла на Красную площадь российский флаг и легендарное Знамя Победы - красный стяг, водруженный над Рейхстагом бойцами 150-й Идрицкой дивизии в мае 1945 года. Символы России и Победы проносят перед трибунами и парадными расчетами.
На центральной трибуне находятся президент России Владимир Путин, ветераны и гости мероприятия. Принимает парад министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, командует парадом главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.
В этом году Шойгу и Салюков объезжали парадный строй на новейших российских кабриолетах Aurus. Всего для парада подготовлено три автомобиля: два основных и один резервный. По традиции министр проследует мимо парадных расчетов и поприветствует военнослужащих, стоящих в строю на Красной площади, а затем направится к центральной трибуне с докладом о готовности войск к параду президенту РФ.
В этом году в параде Победы принимают участие более 13 тыс. военнослужащих, задействовано свыше 130 единиц современного вооружения и военной техники.
Марш парадных расчетов
Парадные расчеты начали торжественный марш по Красной площади, передает корреспонтент ТАСС.
После выступления Владимира Путина и исполнения гимна России командующий парадом Олег Салюков скомандовал: "Парад! Смирно! К торжественному маршу, побатальонно, на одного линейного дистанции! Первый батальон - прямо, остальные - направо! На плечо! Равнение направо! Шагом марш!".
В этом году в пешей части парада принимают участие 35 парадных расчетов. Торжественный марш открыла рота барабанщиков Московского военного музыкального училища Минобороны имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова. Из года в год военные музыканты задают темп всем парадным расчетам - 120 шагов в минуту. За барабанщиками прошли знаменные группы с флагом России, Знаменем Победы и знаменем Вооруженных сил РФ.
Затем по Красной площади промаршируют самые юные участники парада - воспитанники московского и тверского суворовских училищ, нахимовцы, кадеты, юнармейцы. Впервые по брусчатке пройдет кадетский корпус Следственного комитета РФ имени Александра Невского. В числе парадных расчетов - курсанты военных учебных заведений. Впервые по главной площади страны промарширует батальон Московского университета МВД РФ имени В. Я. Кикотя. Кроме того, в этом году в параде участвует подразделение военнослужащих-женщин Военной академии Воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова, женщины-военнослужащие также включены в состав роты Почетного караула.
Друг за другом по брусчатке пройдут военнослужащие всех видов и родов войск Вооруженных сил РФ, военная полиция, парадные расчеты МЧС, пограничники и Росгвардия. Впервые парадные расчеты Рязанского ВВДКУ, 131-го парашютно-десантного полка и 2-й мотострелковой дивизии пройдут с новейшим автоматом АК-12 калибра 5,45 мм, принятым на вооружение в прошлом году.
Закроют прохождение торжественным маршем Кремлевские курсанты.
Парад военной техники
Легендарный танк Великой Отечественной войны Т-34 возглавил проход механизированной колонны по Красной площади.
Вслед за танком Т-34 на площадь выйдет современная техника. Перед трибунами пройдут бронеавтомобили многоцелевого назначения "Тигры" с противотанковым комплексом "Корнет-Д", бронеавтомобили "Тайфун-К", а также "Тигр-М" с боевыми модулями "Арбалет".
БТР-82А, который проследует за "Тайфунами", предварит выезд на Красную площадь новейшей гусеничной бронетехники - боевых машин пехоты "Курганец-25" и БМП-3, новейшего танка "Армата" и модернизированного танка Т-72Б3, а также боевых машин поддержки танков.
По брусчатке проедет новая бронетехника Воздушно-десантных войск - боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ. Артиллерия Сухопутных войск представлена 152-миллиметровыми самоходными гаубицами "Мста-СМ".
За ними проследуют ракетные комплексы "Искандер-М", реактивные системы залпового огня "Смерч", зенитные ракетные комплексы "Бук-М2" и "Тор-М2". Вслед за этим на брусчатку выйдут зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С" и зенитные ракетные системы С-400 "Триумф".
В завершении пройдут пусковые установки ракетного комплекса "Ярс" в сопровождении подразделения охраны на автомобилях "Тигр". Замыкает парадный строй боевой техники БМП "Бумеранг" с флагами видов Вооруженных сил РФ.
В новость были внесены изменения (10:53 мск) - добавлена информация о параде военной техники.