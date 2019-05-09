На Красной площади в Москве проходит парад Победы

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Парад в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался на Красной площади в Москве, передает корреспондент ТАСС с места событий.

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Старт ему дали традиционные слова: "Внимание, говорит и показывает Москва, слушайте и смотрите Красную площадь. В ознаменование 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - парад Победы!"

Под музыку песни "Священная война" знаменная группа батальона почетного караула Преображенского полка вынесла на Красную площадь российский флаг и легендарное Знамя Победы - красный стяг, водруженный над Рейхстагом бойцами 150-й Идрицкой дивизии в мае 1945 года. Символы России и Победы проносят перед трибунами и парадными расчетами.

На центральной трибуне находятся президент России Владимир Путин, ветераны и гости мероприятия. Принимает парад министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, командует парадом главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.

В этом году Шойгу и Салюков объезжали парадный строй на новейших российских кабриолетах Aurus. Всего для парада подготовлено три автомобиля: два основных и один резервный. По традиции министр проследует мимо парадных расчетов и поприветствует военнослужащих, стоящих в строю на Красной площади, а затем направится к центральной трибуне с докладом о готовности войск к параду президенту РФ.

В этом году в параде Победы принимают участие более 13 тыс. военнослужащих, задействовано свыше 130 единиц современного вооружения и военной техники.

Марш парадных расчетов

Парадные расчеты начали торжественный марш по Красной площади, передает корреспонтент ТАСС.

После выступления Владимира Путина и исполнения гимна России командующий парадом Олег Салюков скомандовал: "Парад! Смирно! К торжественному маршу, побатальонно, на одного линейного дистанции! Первый батальон - прямо, остальные - направо! На плечо! Равнение направо! Шагом марш!".