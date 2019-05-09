Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

После завершения парада Победы на Красной площади Путин поздравил командиров подразделений, принимавших в участие в марше, а затем вернулся на трибуну и кратко пообщался практически с каждым из ветеранов. Только затем он пешком отправился в Александровский сад.

Военнослужащие Президентского полка установили к Вечному огню венок от имени российского лидера. После этого Путин расправил ленты на венке, выполненные в цветах российского флага, и почтил память погибших в войне минутой молчания. Церемонию завершил гимн России и марш роты Почетного караула. Затем глава государства возложил цветы на аллее городов-героев в Александровском саду.

В церемонии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, представители общественности, а также премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, другие руководители - парламента, судебной ветви власти, министерств и ведомств.

Могила Неизвестного Солдата - Общенациональный мемориал воинской славы. Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь, а также аллея городов-героев: Ленинград, Киев, Минск, Сталинград, Севастополь, Одесса, Керчь, Новороссийск, Брестская крепость, Тула, Мурманск и Смоленск. Позднее комплекс был дополнен стелой в честь городов воинской славы.

С 1997 года у Могилы Неизвестного Солдата постоянно несет вахту почетный караул - "Пост номер 1".