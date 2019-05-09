Лукашенко заявил, что в его отсутствии на параде Победы в Москве нет политики

МИНСК, 9 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нет никакой политики и конспирологии в его отсутствии на параде в Москве по случаю Дня Победы. Об этом он сказал в четверг журналистам во время торжеств по случаю Дня Победы в Минске, передает корреспондент ТАСС.

"Если бы россияне или руководство России кого-то пригласили, а они отказались, тогда можно было бы сказать, что не приехал. Но, во-первых, меня никто не приглашал сегодня в Москву, во вторых, даже если бы пригласили, то нам было бы сложно развести эти мероприятия, ведь я не могу пропустить подобные мероприятия в Беларуси, - сказал Лукашенко. - Если бы я не появился на них, ко мне появилась бы масса вопросов, что сказали бы белорусы? Здесь нет никакой конспирологии и политики".

По его словам, День Победы - это праздник всех, но прежде всего белорусов. "Поэтому на этой святой земле, наверное, мы все должны чаще собираться - представители бывших советских республик и даже главы государств, чтобы поклониться этой святой земле", - сказал Лукашенко.

По словам президента, Белоруссия широко представлена на торжествах в России по случаю Дня Победы. "Там [в РФ] от простых людей до чиновников очень много [белорусов]. Народная дипломатия, в которую вовлечен и президент, была, есть и будет всегда", - сказал он.

Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры иностранных государств приглашаются на юбилейные парады, нынешние же торжества посвящены 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. По его словам, отсутствие на параде высокопоставленных иностранных гостей - это "не уникальная ситуация" и "каких-то специальных приглашений не было и в прошлом году".