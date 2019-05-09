"Заставлял верить других в свое слово". Коллеги Доренко скорбят в связи с его смертью

9 мая журналист Сергей Доренко, возглавлявший радиостанцию "Говорит Москва", умер в Москве. По версии источника в медицинских службах, смерть наступила в результате остановки сердца, когда Доренко был за рулем мотоцикла. Коллеги журналиста приносят свои соболезнования в связи с произошедшим.

"Я хорошо знал Сергея, мы с ним по очереди делали репортажи в программу "Время" еще с самых первых съездов народных депутатов. Только пару недель назад он выступал в Домжуре, собрал полный зал", - поделился своими воспоминаниями с ТАСС глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. "К его творчеству можно относиться по-разному, но это был один из самых талантливых и харизматичных журналистов в России", - подчеркнул он. Он выразил глубокие соболезнования семье, коллегам и друзьям Доренко.

Тележурналист Владимир Соловьев сказал ТАСС, что смерть Доренко большая потеря для всех его близких семьи, для его почитателей. "Это, конечно, очень-очень печальная новость", - сказал он.

Журналист Тина Канделаки в своем Telegram-канале отметила, что с Доренко было легко дружить, как и легко было воевать. "Сережа перерос оба века. Первым из нас. Он был лучшим ведущим программы "Время" в XX веке, он стал лучшим в Телеграме XXI века. Он - последний из профессии по-настоящему одержимый пропагандист, который верил и заставлял верить других в свое слово, - написала она. - Не верю я, Серега, что ты сейчас над нами не смеешься. А город-то осиротел без тебя мгновенно. Пусть земля тебе будет пухом".

"Он был одним из самых талантливых радиожурналистов, "волком-одиночкой", - сказал главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в эфире радиостанции и добавил, что Доренко умер, не приходя в сознание. "Мне прислали отчет ГИБДД. У него была быстрая смерть. Он умер, не приходя в сознание", - сказал Венедиктов. Ранее в своем Telegram-канале Венедиктов выразил свои соболезнования семье, детям и друзьям Сергея Доренко.

В свою очередь глава ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале назвал Доренко "ярчайшей звездой русской журналистики". По словам политика, Доренко "умел оставаться современным и на заре карьеры, и сейчас, когда уже считался ветераном. Он был дерзким, свободным, легким человеком".

"Его мир делал нас богаче и обогащал"

Режиссер Павел Лунгин рассказал, что созданный Сергеем Доренко уникальный мир ушел вместе с уходом из жизни главного редактора радиостанции "Говорит Москва", жалеть нужно оставшихся без него.

"Сергей был человек очень глубокий, очень много понявший, понимающий и мучительно понимающий Россию, которую очень любил. Он часто не боялся быть смешным, не боялся быть клоуном, шутом, арлекином, иногда злым арлекином, но за этим всегда стоял думающий и очень очень интересный, незаурядный человек, - сказал Лунгин. - Я не знаю, какую роль он играл. Он был всегда сам по себе. Никакая эпоха не ушла. Какая эпоха ушла с уходом великого актера или писателя? Просто ушел его мир. Его мир делал нас богаче и обогащал. Не надо жалеть журналистику, надо скорее жалеть нас, оставшихся, ну и, конечно, Юлю, его жену, его дочек, которые еще маленькие".

Режиссер также рассказал, что его с журналистом объединяло очень многое - любовь к парадоксам, любовь к истории России, философии, к старым китайским философам. При этом он сказал, что всегда ненавидел хобби Доренко - мотоциклы. "Мне всегда казалось, что это глупое мальчишество. Он так пижонил, так говорил все время про эти [мотоциклы], как они рычат <...> И вот, дорычался", - сказал он. "Я не ожидал совершенно этой смерти. В нем было столько жизни и столько таланта, и ума, и какой-то быстрой веселости. Конечно, это огромная потеря и для всех нас, и для меня лично", - добавил он.

"Звезда отечественного медиапространства"

Председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Леонид Левин отметил, что Доренко был признанной звездой отечественного медиапространства.

"Наша страна потеряла талантливого журналиста, - отметил Левин. - Сергей был человеком сложных взглядов и непростого характера, однако никто не станет отрицать, что он был исключительно одаренным автором и признанной звездой отечественного медиапространства".

"В эти тяжелые минуты хочется пожелать всем, для кого он был дорог, душевной крепости и стойкости в перенесении этой тяжелой утраты. Соболезную родным и близким Сергея", - добавил депутат.

Важный пример в профессии

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в свою очередь назвал Доренко "важным примером в профессии - примером того, как можно и как иногда нельзя". "Представить себе, что о Сереге будут говорить траурные речи, невозможно, - отметил он на своей странице в "Фейсбуке". - Он ненавидел фальшь и любую неискренность. Всегда находил в себе силы говорить то, что думал в данный момент, даже если с ним никто не соглашался".

"Мы были с ним рядом последние 20 лет, меняя или теряя работу, - поделился Толстой. - И могли месяцами не общаться, но всегда знали, что в трудный момент мы поддержим друг друга в любом эфире. Без фальши".

"Хотел бы выразить слова соболезнования всем близким, родным, детям Сергея, его коллегам по радиостанции "Говорит Москва", - написал в Facebook замсекретаря генсовета "Единой России" Евгений Ревенко. "Талантливый, яркий, неординарный. Умел формулировать так, как никто другой", - добавил он, назвав Доренко "часто прямолинейным и жестким".

"Умный и тонкий. Очень жаль. Светлая память", - заключил политик.