Сотрудники посольства России в Германии выехали на место осквернения советского мемориала

БЕРЛИН, 10 мая. /ТАСС/. Сотрудники военно-мемориального отдела при посольстве РФ в ФРГ выехали в город Шпремберг (федеральная земля Бранденбург) для выяснения обстоятельств осквернения расположенного там советского мемориала. Об этом сообщили в пятницу журналистам в российской дипмиссии.

"Сотрудники военно-мемориального отдела выехали в Шпремберг для выяснения обстоятельств преступления, - отметили в посольстве. - Германские правоохранительные органы начали расследование". По данным дипмиссии, "местные власти приступили к работе по очистке и восстановлению кладбища".

В посольстве уточнили, что неизвестные осквернили могилы погибших советских воинов "спустя несколько часов после завершения торжественных мероприятий по случаю 74-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне".

Ранее о случившемся сообщила радиостанция RBB. По данным полиции, злоумышленники разрисовали краской 57 могильных плит и нарисовали четыре свастики размером около 1,5 м каждая. Их обнаружил один из местных жителей. Правоохранительные органы ФРГ возбудили дело по подозрению в использовании запрещенной символики.