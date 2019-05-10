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Расследование ЧП с SSJ-100

Власти Мурманской области начали выплаты пострадавшим в авиакатастрофе в Шереметьево

Первые выплаты уже получили 17 человек

ТАСС, 10 мая. Выплаты пострадавшим и родственникам погибших 5 мая в авиакатастрофе в Шереметьево начались в Мурманской области. Об этом в своем аккаунте в Facebook в пятницу сообщил врио главы региона Андрей Чибис.

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"17 человек получили первые выплаты, процесс отработки документов продолжается. Единый центр оформления работает в областном правительстве, справки выдаются без госпошлин пакетами документов", - указано в аккаунте Чибиса.

Врио губернатора написал, что все ответственные службы и лица, а также кураторы в едином чате онлайн решают все вопросы. "Работаем без выходных", - добавил он.

Центр оформления необходимых для выплат документов работает в здании правительства Мурманской области, в том числе в выходные.

 

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