Еще одного пострадавшего при ЧП в Шереметьево перевели из реанимации в обычную палату

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Состояние одного из пострадавших в результате авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево улучшилось: мужчина, проходящий лечение в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени Вишневского, переведен из реанимационного отделения в обычную палату. Об этом в субботу ТАСС сообщил директор центра Амиран Ревишвили.

"Состояние [пострадавших] стабильное. Двое пациентов были в отделении, состояние у них удовлетворительное остается. Третий мужчина, который был [в состоянии] средней тяжести, тоже переводится в отделение сегодня: состояние ближе к удовлетворительному становится, - сказал он. - Женщина самая тяжелая пока на [искусственной] вентиляции [легких], но она в полном сознании".

По словам Ревишвили, мужчина, которого сегодня переводят в обычную палату, еще как минимум неделю будет находиться в больнице. "Ожоговые повреждения и травмы требуют длительного наблюдения, потому что через неделю - десять дней могут какие-то инфекционные осложнения проявляться там, где были ожоги. Поэтому мы их наблюдаем. Дальше, вероятнее всего, будет санаторное лечение", - пояснил врач.