Прощание с Сергеем Доренко 12 мая не состоится из-за необходимости повторной экспертизы

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Прощание с главным редактором радиостанции "Говорит Москва" Сергеем Доренко в воскресенье, 12 мая, не состоится из-за необходимости повторной судебно-медицинской экспертизы. Об этом в воскресенье говорится в сообщении радиостанции.

"Прощание с Сергеем Доренко на Троекуровском кладбище сегодня не состоится. Выдавать тело вдове журналиста запретила полиция", - говорится в сообщении.

Как сообщает радиостанция, документ, подписанный заместителем начальника Следственной части Следственного управления Управления внутренних дел (СЧ СУ УВД) по Центральному административному округу Москвы, поступил во 2-й судебный морг сегодня ночью. В нем содержится распоряжение не выдавать тело "в связи с необходимостью повторной судебно-медицинской экспертизы". Данное решение было принято на основании заявления дочерей Сергея Доренко от первого брака Ксении и Екатерины Доренко, которые утверждают, что журналист мог быть отравлен.

Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко умер в четверг вечером за рулем своего мотоцикла в центре Москвы. Согласно официальному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стал разрыв аорты.

Начальник бюро судебно-медицинской экспертизы, главный судмедэксперт Москвы Сергей Шигеев пояснил радиостанции, что вскрытие проводилось в день смерти, установлена естественная причина смерти, повторное вскрытие не проводится. "Вероятно, документ следует понимать, как необходимость дождаться результатов судебно-химического исследования, которое и так проводится в плановом порядке. Обычно оно занимает три недели, сейчас оно будет максимально ускорено", - цитирует его радиостанция.