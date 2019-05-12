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Вдова Доренко подтвердила, что его диагноз был известен задолго до смерти

Юлия Доренко рассказала также, что кремация является выполнением воли журналиста, так как он был категорически против обрядов, связанных с захоронением гроба в земле

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Журналист Сергей Доренко страдал от проблем с сердцем и за последние три года несколько раз проходил обследования, сообщила в воскресенье его вдова Юлия Доренко в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

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Биография Сергея Доренко

"4 июня 2016 года Сергей прошел ультразвуковое обследование сердца. Был поставлен диагноз: аневризма восходящего отдела аорты с аортальной регургитацией первой степени. 8 июня 2016 года он сделал компьютерную томографию коронарных артерий в другой клинике. Диагноз подтвердился", - сказала она.

Доренко также рассказала, что кремация журналиста является выполнением его воли, поскольку он был "категорически против обрядов, связанных с захоронением гроба в земле". По ее словам, журналист хотел, чтобы его прах был разделен: одну часть нужно было захоронить в земле, вторую - развеять на горе Митридат в Керчи.

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