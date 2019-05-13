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День Победы - 2019

Более 12,6 млн россиян посмотрели трансляцию парада Победы на Красной площади

Передачу "Минута молчания", по данным Mediascope, посмотрели 13,2 млн человек
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Телевизионную трансляцию парада в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне посмотрели более 12,6 млн человек, свидетельствуют данные компании Mediascope, опубликованные в понедельник.

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Согласно информации компании, общая зрительская аудитория парада - 12 млн 624 тыс. человек в возрастной группе старше четырех лет (в городах с населением 100 тыс. человек и выше) - составляет 71,2% всей телеаудитории в этот день. Трансляцию вели Первый канал, "Россия-1", "Россия-24", "ТВ Центр", НТВ, "Звезда", МИР.

Отмечается, что передачу "Минута молчания" посмотрели 13 млн 221 тыс. человек.

В 2018 году аудитория трансляции парада 9 мая по аналогичным каналам составила 14 млн 873 тыс. человек, а "Минуты молчания" - 16 млн 178 тыс. зрителей старше четырех лет.

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РоссияДень Победы - 2019
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