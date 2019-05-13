"Говорит Москва" закрыла передачу Сергея Доренко "Подъем"

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Передача "Подъем", которую вел скончавшийся 9 мая журналист Сергей Доренко, больше не будет выходить в эфир "Говорит Москва", в связи с чем в сетку вещания радиостанции вносятся изменения. Об этом сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале радио.

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"С завтрашнего дня на "Говорит Москва" меняется сетка вещания. "Подъема" больше не будет. Его создал и делал Сергей Доренко. Заменить его не сможет никто", - говорится в сообщении.

Доренко умер 9 мая в возрасте 59 лет за рулем своего мотоцикла в центре Москвы. Причиной смерти журналиста стал разрыв аорты.

Доренко работал в программе "Время" и руководил дирекцией информационных программ на ОРТ. В 2005 году стал автором и ведущим утренней программы "Разворот" на радиостанции "Эхо Москвы", с 2008 года по 2013 год был главным редактором и ведущим программы "Подъем" на "Русской службе новостей". В 2014 году возглавил радиостанцию "Говорит Москва", был ведущим программы "Подъем".