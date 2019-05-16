Регата "Золотое кольцо Боспорского царства" откроет курортный сезон в южных городах России

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Курортный сезон на юге России откроется яхтенной регатой, которая пройдет по маршруту туристического проекта "Золотое кольцо Боспорского царства". Об этом сообщил координатор проекта Христофор Константиниди на пресс-конференции в Москве.

Маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" был разработан Краснодарским региональным отделением Русского географического общества совместно с Министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани. Он стал новым брендом, который объединяет туристические объекты античной эпохи в Ростовской области, Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. Жители Ростовской области совершили первую поездку по туристическому маршруту в конце февраля, на Кубани он был запущен в марте.

"Уникальность открытия курортного сезона - он единый в этом году на всем юге России. В 11 городах с 18 мая по 13 июня пройдет это большое действие, которое включает культурную составляющую, исторические, гастрономические, спортивные мероприятия. <…> Основой мероприятия станет яхтенная регата - впервые [она] в таком формате будет проходить ", - сказал он.

По его словам, первый этапом станут мероприятия 18 мая в Таганроге. После этого яхты проследуют в Геленджик, где 25 мая будет проходить большой старт. "Регата пройдет из Геленджика в Анапу, далее в Крым - в Керчь, с проходом под Крымским мостом, из Керчи в Ялту", - добавил Константиниди.

Он сообщил, что награждение пройдет в Севастополе. Всего в мероприятии будут задействованы 11 городов, в которых будет работать от 50 до 100 площадок. "Мы ожидаем, что мероприятия посетит до 1 млн туристов", - отметил координатор проекта.