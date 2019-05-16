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Экс-президента США Джимми Картера выписали из больницы

Бывший американский лидер получил перелом шейки бедра, когда собирался охотиться на индеек

ТАСС, 16 мая. Бывший президент США Джимми Картер, госпитализированный в начале недели с переломом шейки бедра, выписан из больницы. Об этом сообщила в четверг неправительственная организация Центр Картера (The Carter Center).

"Президент Картер был выписан из медицинского центра Фиби Самтер сегодня и продолжит идти на поправку дома. В рамках процесса восстановления после операции он будет проходить физиотерапию", - говорится в сообщении.

Экс-президент получил перелом 13 мая, когда собирался на охоту на индеек.

Как отмечает пресс-служба Центра Картера, в среду из-за недомогания в больницу также была доставлена супруга бывшего президента Розалин. В четверг утром она покинула медицинское учреждение вместе с мужем.

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СШАКартер, Джимми
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