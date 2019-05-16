Минкомсвязь отмечает высокую готовность регионов "третьей волны" к переходу на цифровое ТВ

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Минкомсвязь отмечает высокую готовность регионов так называемой "третьей волны" к переходу с аналогового на цифровое телевещание. Об этом в четверг заявил заместитель главы ведомства Алексей Волин на совещании в Совете Федерации, посвященном переходу на цифру.

Как понять, что вы смотрите аналоговое ТВ, и перейти на цифровое вещание

"Отмечаем высокую степень готовности регионов третьего этапа [перейдут на цифровое вещание 3 июня], потому что люди видели и читали, что происходило в первом и втором [этапах], и уже начали готовиться, - сказал он. - По нашим оценкам, там потребуется 700-800 тыс. приставок".

Волин сообщил, что в рамках третьего этапа на цифровое вещание перейдут 36 регионов с населением 62 млн человек. По его словам, сейчас товарные запасы постоянно пополняются, на складах находится около 700 тыс. единиц оборудования. В этих регионах уже приобретено 400 тыс. приставок и 250 тыс. телевизоров, сказал замминистра. "То есть уже больше половины из того, что им требуется, они на сегодняшний день взяли", - сказал Волин.

Замминистра также сообщил, что в регионах созданы горячие линии, а помогать населению настраивать оборудование будут 25 тыс. волонтеров. Кроме того, для помощи социально незащищенным слоям населения зарезервировано 900 млн рублей.

Говоря о населении, находящемся вне зоны цифрового эфирного охвата, Волин сказал, что в этих регионах без телевизора остаются менее 1% населения. "У нас задача - довести, желательно, до тех показателей, которые были в первом и втором этапе, когда у нас без телевидения осталось 0,01% населения", - отметил он.

Цифровое вещание

Переход на цифровое вещание происходит в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы". Согласно утвержденному графику, переход с аналогового сигнала федеральных телеканалов, входящих в первый и второй мультиплексы, проходит в несколько этапов - 11 февраля, 15 апреля, 3 июня и 14 октября.