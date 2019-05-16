ОНФ: онкоцентр в Севастополе решит проблему с оказанием паллиативной помощи

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 мая. /ТАСС/. Новый онкологический центр в Севастополе, завершить строительство которого планируется в 2022 году, поможет решить проблему с оказанием паллиативной помощи. Суть проблемы заключается прежде всего в нехватке мест в медицинских учреждениях, сообщил ТАСС сопредседатель регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) Севастополя Владимир Немцев.

Ранее на медиафоруме ОНФ с участием президента РФ Владимира Путина была показана часть телевизионного сюжета о женщине, которой отказали в химиотерапии в Севастополе после операции в Москве. Как сообщила одна из участниц форума, пациентка впоследствии умерла дома, так и не получив эту помощь, а в рамках уголовного дела, которое было возбуждено после выхода телесюжета, никто пока не наказан. Президент пообещал разобраться в ситуации.

"Проблема есть - не хватает коек, количество коек для паллиативной помощи нужно увеличивать. Строительство онкоцентра облегчит задачу в том плане, что будет диагностика и выявление онкозаболевания на ранней стадии, что [позволит] сократить число больных, нуждающихся в паллиативной помощи", - сказал Немцев.

По его словам, обращений с жалобами на оказание медицинских услуг в штаб ОНФ "поступает немало", с ними работают, подключая департамент здравоохранения. Это касается и ситуации с женщиной, которой отказали в химиотерапии, о чем говорилось в ходе форума. "Мы участвовали в решении проблемы, в том числе с руководством департамента здравоохранения. Конечно, ответственные, которые в этом замешаны, должны понести наказание", - добавил он.

По словам руководителя рабочей группы комитета Госдумы по охране здоровья по совершенствованию законодательства в сфере оказания гражданам паллиативной медицинской помощи Юрия Кобзева, этот вид помощи в России оказывают бесплатно. Существенным препятствием для получения паллиативной помощи может быть отсутствие гражданства.

"Если ты не гражданин России, если у тебя нет полиса, паспорта, безусловно, экстренная помощь может быть оказана, но постоянное оказание паллиативной помощи, тем более стационарное, - сомневаюсь. Севастополь работает по законам РФ, как город федерального значения может принимать местные законы, расширяющие законы РФ, соответственно, помощь должна оказываться в неменьшем объеме, чем прописано в нашем законодательстве, в том числе в новой редакции 323 ФЗ, который учитывает достаточно многие изменения в отношении паллиативной помощи населению РФ", - сказал он.

Решение проблемы

Как сообщила председатель постоянного комитета заксобрания по социально-гуманитарным вопросам Татьяна Щербакова, проблему нехватки мест решают также с помощью введения новых паллиативных отделений на базе существующих больниц.

"Проблема есть, но сказать, что ничего не делается, я не могу, - комментирует Щербакова ситуацию с оказанием паллиативной помощи в Севастополе. - У нас хоспис есть только при онкодиспансере, там недостаточно коек. Сейчас паллиативное отделение формируется при шестой больнице, там есть соответствующие ставки. Пока больница сама заканчивает с ремонтом, они [врачи] оказывают паллиативную помощь на дому. В Севастополе около 110 тыс. пенсионеров, и на душу населения людей старшего возраста больше, чем в среднем по России. В одной из больниц создали гериатрическое отделение, - оно все время переполнено".

Ранее Совет Федерации одобрил закон о паллиативной помощи, который предусматривает поправки в 323 федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан РФ". Благодаря этому будет усовершенствовано оказание помощи неизлечимо больным людям. Чтобы граждане РФ имели возможность получать комплексную медико-социальную паллиативную помощь бесплатно, необходимо внести ее в программу государственных гарантий.