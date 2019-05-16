Белгородская, Омская и Мурманская области готовы создать свой мультиплекс

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Белгородская, Омская и Мурманская области готовы создать за свой счет региональный мультиплекс, который предполагает, что региональные телеканалы круглосуточно будут транслировать оригинальный контент. Об этом говорится в материалах к заседанию семинара-совещания по реализации мер по переходу с аналогового эфирного вещания в РФ и сохранению аналогового регионального вещания (есть в распоряжении ТАСС) в верхней палате парламента.

Как понять, что вы смотрите аналоговое ТВ, и перейти на цифровое вещание

"Правительству РФ было рекомендовано оказать содействие регионам России, выразившим готовность создания региональных мультиплексов, в выделении им соответствующего радиочастотного ресурса. В настоящее время некоторые субъекты РФ, среди которых Белгородская, Омская и Мурманская области, уже выразили готовность создать свой региональный мультиплекс", - говорится в материалах.

Ранее глава Минкомсвязи Константин Носков заявил, что министерство предлагает запускать третий мультиплекс телеканалов в тех субъектах РФ, где смогут оплатить услуги по вещанию Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС). В феврале в ходе рабочей поездки в Тулу замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин сообщил, что региональные телеканалы не соответствуют требованиям к вещанию в формате цифрового мультиплекса.

Как заявил Волин на заседании в Совете Федерации в четверг, сейчас принято решение идти по пути "врезок" регионального контента в цифровое эфирное вещание "Общественного телевидения России", а не создания третьего мультиплекса. Вместе с тем, по словам первого заместителя главы комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Людмилы Боковой, которая входит в состав Совета по развитию цифровой экономики при СФ, палата поддерживает регионы в их стремлении сохранить местные телеканалы. По ее словам, есть субъекты РФ, например, Башкортостан, который заявили о практически полной готовности инфраструктуры под создание третьего мультиплекса.

"Регионы выразили эту готовность [создания третьего мультиплекса], я думаю, эту коммуникацию нужно обсудить в формате правительственной комиссии, у министра [цифрового развития, связи и массовых коммуникаций]. Мы поддерживаем регионы, если они защищают региональные каналы, здесь нужно обсудить еще и их технические возможности", - подчеркнула Бокова.

Цифровое вещание

Переход на цифровое вещание происходит в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы". Согласно утвержденному графику, переход с аналогового сигнала федеральных телеканалов, входящих в первый и второй мультиплексы, проходит в три этапа - 11 февраля, 15 апреля и завершится 3 июня.

В первый мультиплекс входит 10 общероссийских обязательных общедоступных телеканалов: Первый канал, "Россия-1", "Матч-ТВ", НТВ, Пятый канал, "Россия-К", "Россия-24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр". Второй мультиплекс включает в себя каналы "Рен-ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница!", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ".